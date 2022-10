EL2 - Crutchlow surprend, Espargaró toujours en difficulté

Charger le lecteur audio

Elle était attendue plutôt à partir de demain mais la pluie a finalement fait son arrivée aujourd'hui au Grand Prix de Malaisie ! Les EL2 des Moto2 ont ainsi été arrêtés au drapeau rouge en milieu de séance en raison du véritable déluge qui s'est abattu sur le circuit, et ont repris avec 45 min de retard.

La séance des MotoGP a pour sa part été décalée à 10h10 au lieu de 9h05, heure française, et la piste était déjà partiellement sèche grâce aux températures élevées. Il faisait en effet 29°C dans l'air et 34°C en piste. Néanmoins, de grandes traces d'humidités étaient encore présentes, annonçant une amélioration des temps difficile. Une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas terminé dans le top 10 en EL1 et devront y parvenir en EL3 demain pour espérer passer directement en Q2. C'est le cas de Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró, ce dernier ayant connu une séance particulièrement compliquée, mais également de Johann Zarco.

Les pilotes ont roulé en pneus pluie et Franco Morbidelli a établi le premier chrono de référence en 2'15"423, bien loin du 1'59"479 de Brad Binder en EL1. Au terme du premier run, l'Italien menait toujours en ayant fait baisser son temps de 2"2, malgré une chaleur l'ayant fait passer par le bac à graviers puis l'herbe.

Il devançait Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Márquez, Miguel Oliveira, Marc Márquez et Jack Miller, globalement l'ensemble des pilotes toujours très à l'aise dans ces conditions mixtes. La situation était alors plus critique pour les prétendants au titre puisque Fabio Quartararo n'était que 18e, Pecco Bagnaia 22e et Aleix Espargaró dernier.

Avec l'amélioration des conditions de piste à la mi-séance, les trois hommes ont commencé à remonter au classement. Le Français est ainsi revenu au quatrième rang, l'Italien au sixième tandis que l'Espagnol n'était encore que 14e. Johann Zarco s'emparait par ailleurs du meilleur temps avant d'être doublé par Franco Morbidelli, décidément très à l'aise.

Le Français reprenait néanmoins l'avantage à la fin du second run, juste devant Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. Jack Miller, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo et Pol Espargaró, qui sera pénalisé sur la grille, suivaient au classement, tandis que Cal Crutchlow et Jorge Martín complétaient le top 10. Aleix Espargaró avait de nouveau dégringolé, à l'avant-dernière place.

Crutchlow enfonce le clou

Cal Crutchlow créait la surprise une première fois en s'emparant du meilleur temps, avant d'être passé par Miguel Oliveira pour seulement 10 millièmes. Aleix Espargaró revenait enfin en 10e position, tandis que c'était au tour d'Enea Bastianini de se retrouver dernier.

Marco Bezzecchi était le premier à tenter des pneus slicks pour le dernier run et était bientôt suivi par le duo Ducati officiel, Pecco Bagnaia et Jack Miller, ainsi que par les pilotes Honda Álex Márquez et Tetsuta Nagashima, à nouveau présent pour remplacer Takaaki Nakagami.

Álex Márquez ne tardait pas à s'emparer du meilleur temps dans la dernière minute de séance, mais Cal Crutchlow n'avait pas dit son dernier mot et a enfoncé le clou en roulant en 2'05"710, soit neuf dixièmes plus vite que le second, Pecco Bagnaia ! Resté en pneus pluie, Fabio Quartararo terminait neuvième, tandis qu'Aleix Espargaró terminait 21e et Enea Bastianini 22e.

Néanmoins, les chronos des EL1 n'ayant pas été améliorés, ce sont ces derniers qui font office de top 10 provisoire pour la Q2. Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró et Johann Zarco en sont donc toujours exclus.

Rendez-vous à 4h50, heure française, pour les EL3.

GP de Malaisie - MotoGP - EL2