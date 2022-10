EL4 - Viñales et Zarco les plus rapides avant les qualifications

Charger le lecteur audio

Décidément, la pluie attendue n'a finalement pas perturbé les séances d'essais MotoGP, aussi bien les trois premières qui comptaient pour passer directement en Q2 que les EL4 qui ont permis aux pilotes de préparer leur rythme pour la course. Malgré 27°C dans l'air, la piste est restée fraîche avec seulement 16°C, et le vent tant redouté a peu soufflé. Des conditions presque idéales pour le tracé de Phillip Island, qui met à l'épreuve le plateau par son exigence.

Jorge Martín a ouvert la séance avec un premier temps de référence en 1'30"097 mais très rapidement la barre des 1'30 a été passée. Maverick Viñales puis Johann Zarco ont tour à tour pris la tête et le Français la détenait toujours à la moitié du temps imparti. Passé à 45 millièmes de la Q2 après avoir dominé la journée de vendredi, le #5 a semblé à l'aise avant de se lancer à la poursuite de l'une des deux places qualificatives de la Q1.

Il précédait Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Enea Bastianini et Jack Miller, qui a vu l'un des virages du circuit prendre son nom lors d'une cérémonie organisée ce samedi. Aleix Espargaró était 12e et Pecco Bagnaia 13e.

Álex Márquez est parti à la faute et a ainsi ouvert le compteur de chutes en MotoGP, qui était jusqu'à présent resté à zéro ce week-end.

Les essais de pneumatiques étaient assez variés, malgré une majorité de gommes dures à l'avant et à l'arrière. Huit pilotes avaient opté pour le medium à l'avant. Maverick Viñales, Joan Mir et Álex Márquez étaient les seuls à l'avoir choisi pour l'arrière tandis que Fabio Quartararo, Pol Espargaró, Luca Marini et Darryn Binder roulaient avec un tendre.

À l'entame du second run, Johann Zarco a amélioré son temps avant d'être passé par Maverick Viñales, tandis que Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró sont remontés dans le top 10.

Les places n'ont plus bougé et Maverick Viñales a terminé en tête devant le duo Ducati leader du vendredi : Johann Zarco et Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia et Joan Mir complètent le top 5, devant Fabio Quartararo, Jorge Martín, Aleix Espargaró, Jack Miller et Franco Morbidelli. Marc Márquez a conclu la séance au 13e rang.

Rendez-vous d'ici quelques minutes, à 5h10 heure française, pour le début des qualifications.

GP d'Australie - MotoGP - EL4