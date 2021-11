Fabio Quartararo a posé sa plaque sur le trophée des champions

Quelques heures après l'arrivée de la dernière course de l'année, le rideau est officiellement tombé sur la saison 2021 du championnat MotoGP, avec le traditionnel gala organisé à Valence. Annulée l'an dernier sur fond de crise sanitaire, la cérémonie a repris ses droits cette fois pour célébrer les vainqueurs d'un championnat qui aura connu ses ultimes dénouements le jour-même, lors du dernier Grand Prix.

Fabio Quartararo a ainsi eu l'honneur d'apposer la plaque portant son nom sur le célèbre trophée des Champions du monde 500cc et MotoGP. Premier Français à y parvenir, c'est non sans émotion qu'il a reçu les honneurs de ses pairs et qu'il a lui-même rendu hommage à l'autre homme de la soirée, Valentino Rossi, intronisé Légende du MotoGP au soir de son dernier Grand Prix et ovationné à son passage sur la scène.

"Être le premier Champion du monde MotoGP français, c'est très spécial, car je resterai toujours le premier", a déclaré Quartararo. "Je n'ai pas de mots quand je vois mon nom sur ce trophée. J'ai toujours rêvé de devenir Champion du monde MotoGP, alors je suis très heureux. Je veux dire merci à Vale, car il m'a beaucoup inspiré quand j'étais enfant. Et merci à tous ceux qui ont toujours cru en moi."

Fabio Quartararo figure également au palmarès en tant que vainqueur du BMW M Award récompensant les meilleures performances de la saison en qualifications, tandis que son dauphin au classement général, Pecco Bagnaia, a remporté le prix du plus grand nombre de pole positions. Un autre Français apparaît dans le tableau d'honneur de la catégorie reine cette année, en l'occurrence Johann Zarco, meilleur pilote indépendant. Son équipe, Pramac Racing, est également récompensée parmi les teams privés et au classement des rookies, avec Jorge Martín.

Outre Fabio Quartararo, ainsi que Joan Mir, troisième cette année après son titre de 2020, c'est Ducati qui est fortement représenté au palmarès avec la deuxième place de Pecco Bagnaia ainsi que les titres des constructeurs et des équipes, tout juste validés.

Dans la catégorie Moto2, Remy Gardner a reçu le prix du champion sans avoir encore totalisé réalisé sa victoire au classement général, effective depuis quelques heures à peine. À ses côtés sur scène, son coéquipier Raúl Fernández a multiplié les prix et reçu notamment celui de Rookie de l'année des mains d'Hervé Poncharal, qui accueillera l'an prochain les deux pilotes en MotoGP, chez Tech3.

Lui aussi rookie épatant, Pedro Acosta aura été la star incontestable de la saison Moto3, récompensé par le titre dès sa première saison et déjà promis à la catégorie supérieure pour 2022.

Cette sobre cérémonie a également permis de rendre hommage à Jason Dupasquier, jeune pilote suisse qui a trouvé la mort dans un accident survenu pendant les qualifications du Grand Prix d'Italie Moto3.

Le palmarès complet de la saison 2021

MotoGP :

- Champion du monde : Fabio Quartararo

- 2e du championnat : Francesco Bagnaia

- 3e du championnat : Joan Mir

- Champion du monde constructeurs : Ducati

- Champion du monde teams : Ducati Lenovo Team

- Meilleur pilote indépendant : Johann Zarco

- Meilleure équipe indépendante : Pramac Racing

- BMW M Award : Fabio Quartararo

- Prix Tissot Pole of poles : Francesco Bagnaia (6)

- Prix Marco Simoncelli du Rookie de l'année : Jorge Martín

Fabio Quartararo

Moto2 :

- Champion du monde : Remy Gardner

- 2e du championnat : Raúl Fernández

- 3e du championnat : Marco Bezzecchi

- Champion du monde constructeurs : Kalex

- Champion du monde équipes : Red Bull KTM Ajo

- Prix Tissot Pole of poles : Raúl Fernández (7)

- Prix Michel Métraux du Rookie de l'année : Raúl Fernández

Les trois premiers du championnat Moto2 : Remy Gardner, Raúl Fernández et Marco Bezzecchi

Moto3 :

- Champion du monde : Pedro Acosta

- 2e du championnat : Dennis Foggia

- 3e du championnat : Sergio García

- Champion du monde constructeurs : KTM

- Champion du monde équipes : Red Bull KTM Ajo

- Tissot Pole of poles : Romano Fenati (3)

- Prix Michel Métraux du Rookie de l'année : Pedro Acosta

Les trois premiers du championnat Moto3 : Pedro Acosta, Dennis Foggia et Sergio García

Coupe du monde MotoE :

- Vainqueur : Jordi Torres

- 2e : Dominique Aegerter

- 3e : Matteo Ferrari

Red Bull Rookies Cup :

- Vainqueur : David Alonso

MiniGP :

- Vainqueur : Izan Rodriguez

Les Champions du monde 2021 : Remy Gardner en Moto2, Fabio Quartararo en MotoGP et Pedro Acosta en Moto3