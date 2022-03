Le GP d'Argentine MotoGP sera diffusé en clair sur C8

Charger le lecteur audio

Comme la saison passée, C8 permettra de suivre plusieurs courses de MotoGP en direct cette année, à commencer par le Grand Prix d'Argentine le 3 avril prochain. La chaîne détenue par Canal+ prendra l'antenne à 19h45 (heure française), soit un quart d'heure avant le départ de la troisième manche de la saison. Seule la course sera diffusée sur C8 et comme c'est le cas pour l'ensemble de la saison, l'intégralité du week-end, des essais jusqu'au Grand Prix, sera à retrouver sur les antennes de Canal+.

C8 n'a pas précisé qui sera en charge des commentaires pour cette première visite du MotoGP à Termas de Río Hondo depuis la saison 2019. Cette diffusion précédera de quelques semaines celle du Grand Prix de France, également proposé gratuitement le 15 mai prochain.

La grande sœur Canal+ a fait évoluer son dispositif autour du MotoGP cette année. David Dumain, en charge des commentaires depuis 2019 et l'arrivée des trois catégories du Championnat du monde sur la chaîne cryptée, a cédé sa place à Laurent Rigal, jusque-là en charge du Moto2 et du Moto3, deux catégories sur lesquelles officie désormais Antoine Arlot.

Rien n'a changé du côté des consultants, avec Randy de Puniet pour le MotoGP, tandis que Louis Rossi et Jules Danilo alternent leur présence pour livrer leurs analyses sur le Moto2 et le Moto3. Jules Deremble est à la présentation des émissions entourant les séances, épaulé par Margot Laffite et Randy de Puniet.

Quasi-absents de la grille de Canal+ durant plusieurs décennies, les sports mécaniques ont pris une place majeure sur les chaîne du groupe depuis 2013 et le début de la diffusion de la Formule 1. Depuis, le MotoGP, le WRC ou encore l'IndyCar sont venus renforcer l'offre et Canal+ mise sur toutes ces catégories dans la durée. Le contrat avec la F1 a été prolongé jusqu'en 2024, celui du MotoGP prend fin en 2029 et le WRC est assuré d'une présence sur les antennes du groupe jusqu'en 2030.