Honda et Repsol prolongent leur partenariat en MotoGP

L'équipe Honda officielle et le pétrolier espagnol Repsol forment depuis 1995 l'alliance la plus victorieuse du Championnat du monde MotoGP avec 16 titres remportés par Mick Doohan (quatre de 1995 à 1998), Álex Crivillé (un en 1999), Valentino Rossi (trois de 2001 à 2003), Nicky Hayden (un en 2006), Casey Stoner (un en 2011) et Marc Márquez (six en 2013 et 2014 puis de 2016 à 2019).

Le contrat actuel liant Repsol et Honda, qui portait sur deux ans, court jusqu’à la fin de la campagne 2022. Si cette saison s'est révélée être la pire de l'Histoire du HRC, après deux années 2020 et 2021 déjà compliquées, elle n'a pas entaché les liens qui l'unissent à son sponsor emblématique, qui continuera de l'être pour au moins deux années de plus, jusqu'au 31 décembre 2024, comme il vient de l'annoncer.

"Cette collaboration a été, est et sera historique dans le monde de la compétition moto, et un exemple d'innovation, de travail d'équipe et d'amélioration continus", a déclaré Marcos Fraga, directeur de la communication et du marketing de Repsol.

"Cela nous apporte une grande fierté de continuer à nouveau notre collaboration avec Repsol, qui prolonge un long et fructueux partenariat. Nous ne travaillons pas simplement en tant que sponsor et constructeur, nous sommes une véritable équipe avec une profonde collaboration technique. Avec les modifications à venir sur le règlement du carburant, avoir un partenaire comme Repsol est fondamental. Nous travaillerons à nouveau à leurs côtés pour obtenir les meilleurs résultats et performances possibles. Ensemble, nous avons célébré les bons jours et travaillé pour dépasser les mauvais. Nous restons très concentrés sur notre retour au sommet du Championnat du monde et sur le fait de continuer à être la référence en termes de technologie et de compétition", a ajouté Koji Watanabe, le président de Honda Racing.

Le constructeur japonais met en effet tout en œuvre pour retrouver son niveau en 2023 et faire oublier cette année particulièrement noire, où pour la première fois depuis le lancement de son programme en 1982, il n'a pas connu la victoire et n'a décroché que deux podiums, l'un lors de la course inaugurale au Qatar avec Pol Espargaró, et l'autre il y a deux semaines au Grand Prix d'Australie avec Marc Márquez. Il ne compte également qu'une pole position, obtenue au Japon avec le #93.

Ces résultats lui font occuper la dernière place du championnat constructeurs, avec seulement 153 points (contre 432 pour Ducati, et 248 et 243 pour Aprilia et Yamaha qui forment le trio de tête), mais aussi la neuvième place du championnat équipes. Du côté des pilotes, aucun ne fait partie du top 10, et son meilleur représentant n'est autre que Marc Márquez qui, malgré six Grands Prix d'absence en raison de son opération du bras, est 12e, avec le double de points marqués par Pol Espargaró.