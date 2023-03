L'intérêt de Yamaha, "un honneur" pour VR46

Charger le lecteur audio

Tout l'hiver, depuis la déclaration fracassante du président de la FIM sitôt la trêve entamée, les spéculations sont allées bon train quant à l'hypothétique alliance de Yamaha et de l'équipe VR46 de son ancien pilote star, Valentino Rossi. Le team italien a beau être sous contrat pour encore deux saisons avec Ducati, Jorge Viegas a cru bon d'affirmer publiquement que ce changement s'opérerait "en 2024", permettant à Yamaha de retrouver dès l'an prochain quatre machines sur la grille.

Après une première réaction agacée sur le moment, c'est avec diplomatie que les responsables de VR46 ont par la suite continué à défendre leur accord actuel. Ainsi, lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur la question en marge des récents essais de pré-saison au Portugal, Alessio "Uccio" Salucci, directeur de l'équipe, a fait savoir qu'une offre potentielle serait évaluée en vue de 2025 si Yamaha parvient d'ici-là à redresser son niveau de performance. Mais l'Italien l'a également admis, c'est "un honneur" pour sa formation de susciter l'intérêt d'une si grande marque.

"Tout d'abord, je dois reconnaître que c'est un honneur pour moi qu'une marque comme Yamaha s'intéresse à nous, pour tout ce qu'elle est et ce qu'elle a été dans le passé", a déclaré Alessio Salucci auprès de l'édition espagnole de Motorsport.com.

Il faut dire que VR46 n'en est qu'à sa deuxième saison en tant qu'équipe à part entière dans la catégorie MotoGP, la première lui ayant permis d'obtenir sept entrées dans le top 5 en course, dont un podium, ainsi qu'une pole position avec ses Ducati, une GP22 pour Luca Marini et une GP21 pour Marco Bezzecchi. L'équipe s'est classée huitième sur les 12 formations engagées et Bezzecchi a décroché le prix de Rookie de l'année. Désormais équipée de deux Desmosedici de 2022, elle aborde la nouvelle saison avec des ambitions de podiums, mais aussi de victoires.

"C'est agréable quand une usine veut de vous. À ce niveau, si un constructeur veut de vous, c'est parce que vous avez bien fait les choses", a souligné Alessio Salucci, qui ne peut oublier le lien particulier unissant Yamaha à Valentino Rossi, qui a couru 16 ans pour la marque et a remporté avec elle quatre titres de Champion du monde. "Que Yamaha fasse pression pour nous donner ses motos, cela nous ravit, tant Vale que moi", a-t-il assuré.

"Ceci étant dit, nous avons un contrat avec Ducati jusque fin 2024", a cependant rappelé le directeur de l'équipe. "Si Yamaha est capable de produire une moto compétitive d'ici-là, nous évaluerons certainement cette option."

Par la voix de Lin Jarvis, Yamaha a déjà exprimé sa patience sur le sujet, malgré son souhait de retrouver une équipe satellite et quatre motos sur la grille MotoGP. Sa présence est limitée cette saison à ses deux seuls pilotes officiels, après le départ du team RNF vers Aprilia. Parmi eux se trouve Franco Morbidelli, l'un des membres emblématiques de la VR46 Riders Academy, qui concentre actuellement 60% des efforts de ses soutiens pour retrouver son niveau après deux années de grandes difficultés. Dans le même temps, Ducati bénéficie toujours d'une présence massive avec huit pilotes au total, dont le nouveau Champion du monde Pecco Bagnaia, lui aussi chapeauté par Valentino Rossi.

