Pour Joan Mir, la vraie pression n'est pas celle du titre MotoGP

Tout juste devenu vainqueur pour la première fois en MotoGP, dimanche au Grand Prix d'Europe, Joan Mir est resté aussi placide qu'il l'est depuis des semaines, semblant ne s'accorder d'exulter que quelques instants avant de retrouver son calme. Concentré sur sa cible principale, celle de remporter le titre, le pilote espagnol fait oublier sa jeunesse et sa courte carrière (il n'a disputé que 84 Grands Prix, toutes catégories confondues) en affichant un sérieux à toute épreuve, doublé de commentaires empreints de maturité pour relativiser les difficultés de son métier.

"Je me sens toujours pareil. Je suis content, mais je reste la même personne ! Je pensais qu'en ayant gagné une course je serais peut-être une personne différente, mais non", constatait-il dimanche à chaud, pas franchement prêt à fêter cette victoire au-delà de la courte cérémonie du podium. "Il faut qu'on se montre responsables. Bien sûr, je voudrais faire une super fête, mais ça ne serait pas responsable. Je vais probablement rentrer à la maison et me faire un super dîner, ce sera ma façon de la fêter !" annonçait-il.

Cette victoire n'est pour lui qu'une étape dans un parcours qui doit s'écrire jusqu'au 22 novembre, dernier jour de course de la saison. Et maintenant qu'il dispose d'une première balle de match, à jouer dès cette semaine sur l'avant-dernière manche, il refuse de changer son approche et de se laisser aller à une quelconque euphorie prématurée.

"Plus que jamais, il faut qu'on soit vraiment intelligents, car on a une bonne avance mathématique, une très bonne avance même, mais ça n'est pas fait. Il faut qu'on la gère de la bonne façon, pas de la mauvaise. Ce sera essentiel à la prochaine course", prévient le pilote de 23 ans, qui veut avant tout s'écouter au lieu de risquer de gâcher ses chances de titre en allant à tout prix chercher un deuxième succès.

"Je pense qu'on est en bonne position, car notre moto fonctionne bien, et je si me sens aussi bien que [dimanche] j'essaierai à nouveau de gagner ou de me battre pour la victoire, sans penser à ça. Par contre, si jamais je suis en difficulté et que je suis derrière, ce que je n'espère pas, alors on verra ce que j'arriverai à faire. Je me donnerai toujours à 100% et dimanche on verra bien où on en est."

Avant même de prendre le départ de la course qui allait le mener à ce premier succès, le week-end dernier, le pilote espagnol mettait en avant le besoin pour lui d'être "un bon leader", alors qu'il estimait être "celui qui a le plus à perdre" justement du fait de sa position au championnat. "Il est important de ne pas trop y penser, parce qu'on est certes en tête, mais ça peut beaucoup changer en deux courses et peut-être que je ne terminerai même pas dans le top 5 [mathématiquement, il ne peut faire pire que quatrième, ndlr] ! Rien n'est fait cette année, alors il faut que je reste à un super niveau, en très bonne forme, et que je ne me soucie pas des autres, que je fasse juste ma propre saison", prévenait-il, affichant une force mentale de plus en plus impressionnante. "Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vous apprendre, c'est quelque chose que l'on a au fond de soi et que l'on doit improviser pour savoir comment gérer chaque moment et chaque situation. Ça ne se trouve pas dans un livre !"

"Je pense être très fort mentalement. Beaucoup de pilotes sont très compétitifs, très rapides, mais ils ne sont pas nombreux à être mentalement très forts. C'est une chose sur laquelle on ne peut pas s'entraîner. Ça concerne votre style de vie, c'est quelque chose que la vie vous enseigne. Je pense que quand j'ai dû montrer cette force, je l'ai fait. Bien sûr, je peux commettre des erreurs, mais normalement je suis plutôt bon dans cette position."

"Je crois avoir montré que la pression n'est pas un gros problème pour moi", reprenait-il après avoir été au bout de son effort en course, se tournant déjà vers l'étape suivante : "Il est important de continuer comme ça, de continuer à montrer ce potentiel pour faire en sorte que la pression ne soit pas quelque chose de négatif pour moi. C'est difficile à gérer, mais on le fait de la bonne manière."

Mais pour le jeune pilote majorquin, toutes ces questions qui se multiplient dans les interviews au sujet d'une prétendue pression du titre qu'il aurait à subir à l'approche du dénouement sont finalement bien curieuses... "La pression, c'est ce que ressentent les personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer. Moi, ce que je vis, c'est de la rigolade", pointait-il le week-end dernier. "Ici, il est clair qu'on en a, car on joue avec nos vies et il faut qu'on soit très concentrés sur ce qu'on fait. Mais, au fond c'est notre travail."

"Cette vraie pression, heureusement, je ne l'ai pas. La mienne est positive, car si je gagne cette année aura été super bonne pour moi, et si je ne gagne pas elle l'aura été également, ça ne fera pas une grande différence. Mais ne pas pouvoir payer son loyer à cause de ces conditions liées au coronavirus et ne pas pouvoir ramener à manger à la maison, ça c'est la vraie pression. Alors quand j'entends des questions au sujet de la pression, je pense à ça et je me dis 'je n'ai pas de pression, c'est mon job et ça ira super bien quoi qu'il arrive'. Je suis privilégié."