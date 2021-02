LIVE - Présentation des équipes KTM et Tech3

KTM donne ce vendredi le coup d'envoi de sa saison, la cinquième du programme du constructeur autrichien dans la catégorie MotoGP. Deux équipes sont concernées, d'abord le team d'usine qui réunit cette année Brad Binder et Miguel Oliveira, puis le team Tech3 qui accueille Danilo Petrucci aux côtés d'Iker Lecuona.

Constructeur le plus récemment arrivé dans le championnat, mais aussi le dernier en date à avoir ouvert son compteur de victoires, KTM a su s'imposer en quatre ans à peine comme un outsider de taille, avec des RC16 désormais craintes de tous après leurs trois succès conquis en 2020. Une amélioration nette des résultats qui aujourd'hui prive le groupe de Mattighofen des concessions réglementaires et le met ainsi à égalité de conditions de Honda, Yamaha, Suzuki et Ducati, à une différence près : il lui était encore permis de modifier son moteur pendant l'intersaison.

Les changements d'effectifs mis en place cette année dans le quatuor ont été engendrés par le départ de Pol Espargaró pour Honda, annoncé au printemps dernier. Cela a poussé KTM à placer le seul nouveau venu du groupe qu'est Petrucci dans l'équipe dirigée par Hervé Poncharal. Celle-ci devient officiellement team factory elle aussi dans une volonté de finaliser l'équilibre entre les deux formations.

La présentation de ce matin permettra par ailleurs de découvrir la nouvelle livrée des RC16 du team Tech3, qui perdent la marque du cola Organics de Red Bull. Un design KTM "unique et pur" est annoncé par le groupe.

C'est dans ce contexte, avec des liens très forts entre les deux équipes, que Danilo Petrucci fait ses premiers pas officiels dans le groupe KTM à l'aube de sa dixième saison en MotoGP, lui qui a longuement défendu les couleurs de Ducati et remporté avec la marque italienne ses deux premières victoires.

Le constructeur autrichien a lui aussi fait l'expérience du succès la saison dernière, avec Brad Binder dans l'équipe principale, mais aussi avec Miguel Oliveira pour le compte de Tech3. Les deux hommes sont à présent réunis dans la même structure, KTM ayant souhaité reformer une "dream team" avec un binôme déjà associé par le passé en Moto3 et Moto2, et deux pilotes passés par la Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Suivez ci-dessous la présentation officielle des équipes KTM à partir de 10h, heure française.