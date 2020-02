Márquez : "Tout le monde repart avec zéro point"

Marc Márquez s'apprête à repartir au combat, défenseur de la couronne MotoGP pour la sixième fois de sa carrière. Si l'on peut généralement souhaiter faire chaque année un peu mieux que la précédente, cette fois il sera toutefois bien difficile pour lui espérer repousser encore un peu plus les limites, alors qu'il a réalisé une année record en 2019. Jamais encore un pilote n'avait réussi à marquer autant de points (420), le tout en signant au passage 12 victoires et un total de 18 podiums en 19 courses. Une quasi-perfection qui appelle à l'humilité à l'heure d'exposer les objectifs de la nouvelle saison.

"La saison 2019 a été très bonne et on va essayer d'améliorer notre performance en 2020 et d'arriver sur les dernières courses en étant en lutte pour le titre", annonce d'abord le pilote espagnol. Mais il y a une nuance, car s'il est désireux de perfectionner sa performance personnelle, améliorer ses résultats est une autre affaire. "2020 a été ma meilleure saison. J'ai été extrêmement régulier et très rapide dans toutes les conditions, alors cette année on va essayer de rééditer cela… Je ne vais pas dire qu'on va essayer de faire mieux, mais de le rééditer", sourit-il auprès du site officiel du MotoGP.

Le fer de lance de Honda a conclu le championnat 2019 avec une avance astronomique de 151 points sur son dauphin. Mais pas question pour lui de s'estimer supérieur à ses adversaires, en dépit des défaites qu'il leur a infligées par le passé. "Lors de la course du Qatar tout le monde part avec zéro point au championnat", rappelle-t-il. "On va essayer d'aborder tous les week-ends avec la bonne mentalité, de se battre pour le podium et de marquer des points pour être au top à la fin du championnat."

"La saison 2020 sera difficile, comme toutes les saisons. Nos adversaires vont essayer de progresser et de nous battre, mais nous travaillons très dur avec tout le staff du HRC pour essayer de nous battre pour un nouveau titre. C'est l'objectif principal", souligne le pilote espagnol. "J'ai hâte de commencer la pré-saison et aussi la saison. La motivation est très élevée car on va essayer de se battre pour le titre une année de plus."

Pour tenter de maintenir cette série victorieuse, Márquez doit pouvoir compter sur une machine qui maintienne sa supériorité sur la concurrence. En ce sens, et alors que chacun cache son jeu pour le moment, les premiers essais officiels qui débutent vendredi devraient apporter de premiers éléments de réponse quant aux progrès accomplis par les différents prétendants à la couronne.

C'est clairement ce qu'attend Alberto Puig avant de pouvoir se prononcer sur ce que seront les objectifs détaillés de son équipe. "C'est difficile à dire pour le moment. Il faut que nous fassions les essais à Sepang, puis au Qatar, et ensuite nous verrons où nous nous situons. Car le niveau de votre moto n'est pas seulement défini par vos progrès mais aussi par ceux des autres. S'ils progressent beaucoup et que vous ne progressez pas tellement, voilà où vous vous situez. Alors il faut que l'on voie quelle est la situation, ensuite l'important est d'être prêt pour la course du Qatar", souligne le directeur de l'équipe.

Lire aussi : Quelle surprise nous réservent les ingénieurs Ducati pour 2020 ?

"Avec Marc, nous essayons toujours de viser le titre et c'est ce que nous allons essayer de réaliser", poursuit Alberto Puig. "Nous allons essayer à nouveau de nous battre pour la victoire. Nous savons que nos adversaires sont forts et qu'ils veulent la même chose, mais nous voulons aussi continuer à gagner, alors c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer."

Il reste au clan Honda un mois pour peaufiner sa copie avant d'entamer la compétition. D'ici-là, Márquez devra aussi espérer améliorer sa condition physique, alors qu'il a annoncé qu'il devrait se limiter lors des essais de cette semaine.

Vidéo sur le même sujet