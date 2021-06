Viñales a retrouvé le rythme des leaders : "Ça faisait longtemps !"

Maverick Viñales s'est classé à la cinquième place du GP de Catalogne, son meilleur résultat depuis la seconde course de Losail. Sixième sur la grille, le pilote Yamaha a glissé à la huitième position au départ, avant de profiter des chutes de Marc Márquez et Aleix Espargaró pour gagner deux places. ll a comblé l'écart qui le séparait de Joan Mir, sans pouvoir porter une attaque dans la dernière partie de la course. Les deux pénalités infligées à son coéquipier Fabio Quartararo lui ont finalement permis de gagner une place de plus une fois la course terminée.

Nettement distancé par le Français dans les précédentes courses, Viñales est ravi des progrès vus à Barcelone, circuit qui lui a permis de retrouver le groupe de tête. "Je pense que cette course a été très positive", déclare l'Espagnol. "Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé plus vite que le leader en milieu de course et ça été le cas. Mais, malheureusement, c'était difficile de doubler donc je n'ai pas pu reprendre assez [de temps] ou être suffisamment proche pour dépasser Mir."

"Je pense que nous avons fait des progrès pendant tout le week-end. Il était clair que nous ne pouvions pas faire un bond en avant, mais je pense que ça aurait été une course parfaite en partant devant. Donc il faut continuer comme ça. J'ai travaillé dans le calme et tout est venu. Je suis assez content d'avoir pris un bon départ."

Plus à l'aise sur la Yamaha que dans les courses qui ont suivi le double rendez-vous de Doha, Viñales n'interprète cependant pas l'éclaircie de Barcelone comme la fin de ses difficultés : "Nous devons encore travailler. Nous avons fait de gros progrès dans les sensations ce week-end et nous devons continuer à monter en puissance. Ce n'est pas facile. C’est difficile de sortir de quatre mauvaises courses et de tout réussir d’un coup. Nous devons continuer à travailler comme ça et à renforcer la confiance. Je me sentais très fort au milieu de la course et les sensations était là. Donc, il faut continuer à travailler encore et encore et ça viendra, j'en suis sûr.

Ce week-end était le premier de Viñales avec son nouveau chef mécanicien, Silvano Galbusera, nommé par Yamaha à la place d'Esteban García, qui l'épaulait depuis la saison 2019. L'épreuve catalane leur a permis d'apprendre à travailler ensemble et de mener de nombreuses expérimentations afin de trouver les réglages les plus adaptés à un pilote en mal de confiance.

"Le travail a été très différent car, avec Silvano, on vient de se rencontrer et on doit trouver des réglages, donc j'avais une moto différente à chaque séance et même en qualifications. On essaie ce qu'on a pas essayé dans les six dernières courses, et je l'ai fait en une seule course. On teste des réglages donc c'est sûr que notre potentiel peut être beaucoup plus élevé et c'est très important car [en course] je sentais que j'étais dans le coup. C'est très important car nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons montré un bon rythme."

Un test post-course encourageant

Ce GP de Catalogne a permis à Viñales de gagner en sensations sur l'avant, ce qui était son principal problème au Mugello, mais il était encore en difficulté dans certains virages et il a voulu poursuivre ce travail dans le test post-course organisé lundi, et au cours duquel il a signé le meilleur temps.

"On a travaillé sur les sensations et les réglages de la moto, et aussi sur les tours rapides, parce qu'on avait un assez gros déficit au GP de Catalogne, ce qui nous a privés d'une opportunité de podium", détaille le #12 sur le site officiel du MotoGP. "On a pas mal travaillé, sur l'avant aussi, sur la répartition des masses de la moto. Avec Silvano, on comprend un peu mieux ce que j'aime sur la moto et comment la piloter, et c'est le plus important."

"J'ai testé un nouveau châssis et encore un bras oscillant en carbone, et de petites choses qu'on voulait vraiment évaluer", ajoute-t-il. "Comme d'habitude, il y a du positif et du négatif. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fin de journée, en pneu medium, j'étais en mesure de rouler dans la fenêtre basse des 1'40. On a aussi essayé d'avoir plus de constance pour les fins de course. On a roulé avec un pneu dur [en début d'après-midi, ndlr], pour générer moins de grip, et c'était bien. Il fallait progresser au freinage et dans les dernières parties de la course."

Le nouveau bras oscillant en carbone pourrait être utilisé par Maverick Viñales dans les prochaines courses puisqu'il lui a permis de trouver de meilleures sensations sur la M1 : "Ça pourrait m'aider dans mon pilotage, parce que j'ai besoin d'un peu plus de rigidité qu'aujourd'hui sur la moto, et que le bras oscillant en carbone aide un peu dans ce domaine. Mais on doit encore progresser, vous savez. Ce n'était la première course avec Silvano et le premier test."

Avec Chloé Millois

