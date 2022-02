Objectif triple couronne pour Yamaha

Charger le lecteur audio

Yamaha a retrouvé les sommets la saison dernière, en remportant le titre MotoGP avec Fabio Quartararo, six ans après le dernier sacre de la marque. À l'heure de définir les objectifs de la nouvelle année, Iwata ne peut faire la fine bouche : il s'agira de faire mieux, forcément.

"2021 a été une année très spéciale pour Yamaha en général. C'était notre 60e anniversaire en course et, dans le monde entier, nous avons décroché de fantastiques résultats", rappelle Lin Jarvis, énumérant les succès de la marque en Superbike, en motocross et bien sûr en MotoGP, "le championnat le plus important". Le grand patron de l'équipe savoure : "Revenir au sommet a vraiment été une grande récompense pour l'équipe, pour les pilotes bien sûr, pour tous nos sponsors et pour Yamaha Motor Group. Ça a vraiment été le couronnement d'une année fantastique dans l'ensemble."

Si ce succès a récompensé le travail de tout un groupe, et même représenté un certain soulagement en effaçant le souvenir douloureux du titre 2015 obtenu dans la polémique, les compteurs sont vite remis à zéro. La gloire d'hier n'a aucune valeur pour prédire la tournure que prendra le championnat qui débutera le mois prochain.

"C'est quelque chose que tout le monde dit, mais le fait est que chaque année tout le monde commence avec zéro point. Chaque nouvelle saison est une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, un nouvel épisode", poursuit le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "On essaye d'y entrer en étant le mieux préparé possible, mais tant qu'on n'a pas fait le premier test et qu'on n'est pas arrivé à la première course, on ne sait jamais : 'Quel est notre niveau ? Comment serons-nous ? Comment seront nos adversaires ?'. Je pense que notre équipe a démontré qu'elle était très compétitive l'année dernière, en gagnant le titre et six courses, et je crois vraiment que nous avons un grand potentiel cette année."

"Le meilleur objectif que je pourrais souhaiter c'est un doublé au championnat, ce qui est très difficile car le niveau d'adversité est très élevé. Il y aura six constructeurs à nouveau, beaucoup de pilotes d'usine, et la saison est très longue. Avec 21 courses tout peut arriver, mais j'y vais en confiance. Notre mission est d'essayer de gagner à la fois le titre des pilotes, celui des constructeurs et celui des équipes. Pas facile, mais nous allons faire de notre mieux et nous verrons bien ce que nous arriverons à faire."

Massimo Meregalli avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli

Directeur de l'équipe officielle Yamaha, Massimo Meregalli croit dans l'association de Fabio Quartararo, champion sortant, et de Franco Morbidelli, vice-Champion du monde la saison précédente. "L'année dernière, nous n'avons pas pu remporter les championnats constructeurs et équipes. Maintenant nous avons un but, qui est de faire mieux que l'année dernière. Nous savons que ça ne sera pas facile, mais ce que nous essayons d'obtenir c'est de gagner les deux autres titres et de remporter la triple couronne", annonce-t-il.

Pas de révolution sur la moto

Face à la menace Ducati, les pilotes Yamaha ont clairement exprimé leurs attentes en fin de saison dernière, demandant en particulier plus de puissance sur la M1 et un gain de vitesse de pointe. À la veille des premiers essais officiels de l'année, Massimo Meregalli rappelle toutefois que l'approche de la marque ne changera pas et qu'elle ne cherchera pas à copier le constructeur italien.

"C'est un domaine dans lequel nous avons travaillé dur, pour essayer d'améliorer la vitesse de pointe en bout de ligne droite. Pas uniquement en travaillant sur le moteur mais aussi sur l'aéro, en essayant d'améliorer l'accélération et le grip. Il n'y a qu'un but, essayer de gagner en vitesse de pointe en bout de ligne droite."

"L'année dernière, nous avons quand même pu gagner des courses sur les pistes les plus rapides, car nous avons pu remporter deux courses au Qatar, puis au Mugello, ensuite nous nous sommes battus pour la victoire à Barcelone avant le souci de Fabio. La vitesse de pointe est importante, mais cela ne fait pas tout", rappelle Massimo Meregalli. "En accord avec la philosophie de Yamaha, nous n'avons pas fait de grande révolution, nous essayons toujours de peaufiner ce que nous avons. Par le passé, nous avons vu qu'un petit pas dans la mauvaise voie pouvait engendrer de gros problèmes. Nous avons appris de cela et nous avançons toujours pas à pas sans faire de révolution."