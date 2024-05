Qualifs - Espargaró prend la pole, Martín à la faute !

Aleix Espargaró partira de la pole position pour le GP de Catalogne, sixième manche de la saison MotoGP. Il a dominé les qualifications à un rythme record, alors que le leader du championnat est parti à la faute. Fabio Di Giannantonio et Raúl Fernández étaient précédemment sortis de la Q1, battant notamment Marc Márquez et les pilotes français qui prendront place sur la seconde moitié de la grille de départ.

Q1 - Di Giannantonio et Fernández au repêchage

Pour la deuxième fois de suite, Marc Márquez a dû disputer la Q1, une séance qu'il juge cauchemardesque compte tenu de la forte concurrence qui s'y joue pour accrocher l'un des deux meilleurs temps, les seuls à permettre d'accéder à la phase finale des qualifications.

Durant cette courte séance, Raúl Fernández a été le premier à passer sous la barre des 1'39. Bientôt, le pilote Trackhouse était battu par les deux frères Márquez, lancés dans un roulage en duo pour tenter d'accrocher les meilleurs chronos. Mais dans le tour suivant, les deux Ducati Gresini étaient séparées par la Yamaha de Fabio Quartararo tandis que Fernández retrouvait la première place sur son Aprilia avec 25 millièmes d'avance sur Marc Márquez.

Si moins de deux dixièmes séparaient les cinq premiers après la première salve de tours, tout a changé une fois de nouveaux pneus chaussés. Seul en piste, Raúl Fernández a explosé les compteurs en bouclant un tour record en 1'38"453. Bientôt, son coéquipier Miguel Oliveira lui faisait écho en postant un 1'38"551, une confirmation si besoin était de l'aisance des Aprilia sur cette piste.

Derrière eux, Quartararo rivalisait alors avec les Ducati VR46. On attendait les Gresini, toujours en duo avec Álex Márquez en position de lièvre pour son frère. Marc Márquez a réussi à se faufiler jusqu'à la deuxième place provisoire, mais attention, il restait quelques secondes dans cette séance...

Fabio Di Giannantonio a alors sorti le grand jeu en signant un chrono incroyable de 1'38"208 ! Cette fois, c'est bien lui qui poussait dehors Márquez, puisque l'Espagnol a reculé à la troisième place. Et une dernière amélioration de son frère l'a repoussé plus loin encore, le #93 héritant finalement de la 14e position sur la grille de départ.

Du côté des Français, Fabio Quartararo a obtenu la 17e place sur la grille, juste devant Johann Zarco, qui est par ailleurs tombé à la toute fin de la séance.

GP de Catalogne MotoGP – Q1

Q2 - Deux Aprilia et une Ducati en première ligne

Quatre constructeurs étaient représentés dans la seconde partie des qualifications, seul Honda étant resté coincé en bas de classement. Et c'est d'abord Ducati qui a chatouillé le chrono avec un tour de 1'38"401 bouclé par Jorge Martín. Pedro Acosta, qui fête aujourd'hui ses 20 ans, a fait briller sa KTM avec un temps de 1'38"369 mais n'a pas pu conserver très longtemps la pole provisoire : Pecco Bagnaia est allé flirter avec le nouveau record en 1'38"221 au moment de clore la première série de tours rapides.

Il restait quatre minutes lorsque la meute a repris la piste après le changement de pneu. Raúl Fernández, Brad Binder, puis Fabio Di Giannantonio ont été les premiers à attaquer. Jorge Martín était alors cinquième, mais sa séance s'est arrêtée là car il est tombé dans le virage 2. Son coéquipier Franco Morbidelli, qui se trouvait juste derrière, n'a pu éviter la chute à son tour et les deux Ducati Pramac ont donc fini dans le gravier au pire moment possible.

Aleix Espargaró, lui, a profité de ces derniers instants pour se hisser d'abord à la deuxième place à 24 millièmes de Pecco Bagnaia. Toujours installé aux commandes, le pilote Ducati a quant à lui vu son amélioration annulée par la sortie des drapeaux jaunes et a dû se lancer dans un dernier tour décisif pour sauver sa pole. Il lui fallait réussir une copie parfaite, néanmoins il n'y est pas parvenu et a donc laissé une porte ouverte à un Espargaró survolté.

Le pilote Aprilia a en effet enchaîné sur un nouveau tour très rapide et atteint 1'38"190, synonyme de nouveau record et de pole position à domicile ! Deux jours après l'annonce de sa prochaine retraite, Espargaró s'assure de partir du meilleur emplacement pour le sprint de ce samedi à 15h et la course principale du GP de Catalogne dimanche à 14h.

Il partagera donc la première ligne avec Bagnaia. Bien que peu habitué aux premières lignes, Brad Binder semblait aussi devoir y figure, après avoir parfaitement réussi à inverser la tendance après une journée de vendredi compliquée. Cependant un chrono annulé de Fernández a finalement été rendu au pilote Trackhouse, ce qui lui vaut la troisième place finale de ces qualifications.

Binder partira donc de la deuxième ligne, aux côtés d'Acosta et Di Giannantonio. Cela fait passer Martín en troisième ligne. Il faut souligner la belle performance d'Álex Rins, qui a placé sa Yamaha en huitième position, devant la KTM de Jack Miller. Toujours en difficulté comme hier, Maverick Viñales n'a pu faire mieux que 12e et partagera donc la quatrième ligne de la grille avec Franco Morbidelli et Enea Bastianini.

GP de Catalogne MotoGP – Q2

