Qualifs - Miller en pole, Quartararo et Espargaró distancés

Jack Miller a décroché sa deuxième pole position MotoGP en sortant vainqueur de qualifications mouvementées à Misano. La pluie n'a eu de cesse de jouer au chat et à la souris avec les pilotes depuis le début de la journée avec plusieurs averses, souvent légères, et la dégradation intervenue pendant la Q1 a impacté le quart d'heure décisif durant lequel se jouaient les meilleures places de la grille.

Les pilotes VR46 repêchés avant la pluie

Quinze pilotes étaient réunis pour la première phase des qualifications, dont l'enjeu était notamment de décrocher l'un des deux tickets de repêchage mis en jeu pour la Q2. C'était le cas en particulier pour les déçus des EL3, tels Marco Bezzecchi et Jorge Martín, passés à deux doigts d'une qualification directe après avoir vu leur meilleur tour invalidé ce matin.

Et ce sont eux, justement, qui ont pris les commandes du classement avec leur premier tour lancé. Le premier avantage était pour le pilote Pramac, avant que Bezzecchi ne passe sous la barre des 1'32 à mi-séance. L'écart entre les deux hommes n'était que de cinq centièmes, pourtant Luca Marini a réussi à s'y immiscer une fois le deuxième pneu tendre chaussé.

Le timing était on ne peut plus adéquat pour Marini car la pluie, arrivée à 13h mais restée légère jusqu'alors, s'est s'intensifiée à cet instant précis, au point de pousser les pilotes à relâcher leur effort. Il est dès lors devenu impossible de poursuivre la séance sur un rythme d'attaque en pneus slicks et les chronos n'allaient donc plus évoluer.

Voilà qui a qualifié les deux pilotes VR46 pour la Q2, laissant Martín dans une position frustrante, qui lui vaudra de partir 13e dimanche. Il partagera la cinquième ligne de la grille de départ avec Fabio Di Giannantonio et Brad Binder.

Álex Márquez est parti à la faute très tôt dans la séance, alors qu'il venait de boucler un premier tour lancé qui l'avait placé quatrième. Bien qu'il ait pu prendre le guidon de sa seconde machine, il s'est trouvé dans l'impossibilité de défendre ses chances compte tenu des conditions et devra finalement se contenter de la 16e place sur la grille. Il sera accompagné sur la sixième ligne par Michele Pirro, engagé avec une wild-card, et Andrea Dovizioso, dont il s'agira du dernier départ en MotoGP.

Les Honda de Pol Espargaró et Stefan Bradl seront sur la ligne suivante, avec la Yamaha de Darryn Binder. Qualifié 22e, Takaaki Nakagami devancera son compatriote Kazuki Watanabe sur la grille, celui-ci remplaçant Joan Mir qui est actuellement blessé. Les pilote Tech3 ont manqué leurs (courtes) qualifications et occuperont les dernières positions.

Quartararo piégé par la pluie

L'averse restait relativement contenue, mais après une heure et demie de pluie et cette très récente intensification, c'est en pneus rainurés que les pilotes participant à la Q2 ont quitté leur stand. Seul Miguel Oliveira avait d'emblée opté pour les slicks et il s'est immédiatement porté en tête, prouvant qu'il s'agissait du meilleur choix malgré les hésitations perceptibles dans les stands.

Convaincus, plusieurs pilotes sont repassés au box après avoir seulement bouclé un tour d'installation, à commencer par Enea Bastianini, Franco Morbidelli et Jack Miller, puis ce fut au tour du binôme VR46 et d'Álex Rins.

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia recevaient, eux, l'appel de leur stand sur leur tableau de bord, néanmoins ils ont retardé leur changement de moto pour rentrer conjointement au bout de cinq minutes. Enfin, les derniers à s'y résoudre ont été Johann Zarco et les pilotes Aprilia. Ce n'est qu'à six minutes de la conclusion de la séance que ces "retardataires" ont réussi à se hisser dans la première moitié du classement, alors que ceux qui avaient anticipé le changement de pneu avaient imprimé leur rythme jusqu'alors.

Une fois tout le monde logé à la même enseigne, la hiérarchie s'est enfin dessinée. Bastianini a mis une option sur la pole position avec un temps de 1'33"812, avant de l'améliorer de plus d'une seconde (!) dans son tour suivant. À cet instant, Johann Zarco se trouvait lui aussi sous la barre des 1'33 (six centièmes derrière le pilote Gresini), de même que Miller mais avec un avantage net pour l'Australien.

Sachant qu'il serait pénalisé de trois places sur la grille de départ, Bagnaia ne visait rien d'autre que la pole position pour ces qualifications, et malgré son début de séance compliqué il a à son tour pu la toucher du doigt, lorsqu'il a bouclé un tour en 1'32"413. Zarco puis Viñales l'ont toutefois rapidement fait rétrograder.

À cet instant, Quartararo se trouvait sur la deuxième ligne provisoire, encadré par Miller et Bastianini. Mais au tour suivant, l'Australien s'est à nouveau porté en tête, cette fois en entrant dans la fenêtre des 1'31.

Fabio Quartararo

Il restait alors une seule chance aux déçus pour tenter de faire mieux, ou au moins d'atteindre la première ligne. Et ce fut une opération réussie pour Bagnaia et Bastianini, qui ont pu se replacer derrière Miller. Pour Quartararo en revanche, c'est la douche froide : le pilote Yamaha n'a pu faire mieux que huitième, ce qui le placera en troisième ligne entre Marini et Aleix Espargaró, autre déçu de cette séance.

Le leader du championnat partira donc derrière Bagnaia malgré la pénalité de l'Italien. Quatrième de cette Q2, c'est Bezzecchi qui profitera de la sanction de son compatriote en prenant place en première ligne, tandis que le pilote d'usine Ducati s'installera en deuxième ligne entre Viñales et Zarco.

