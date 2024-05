Quartararo "en difficulté de ouf" à cause du manque de grip

Fabio Quartararo a réussi à intégrer le top 10 après un départ en 17e position en course sprint à Barcelone, en devançant de deux positions et quatre secondes son coéquipier Álex Rins, pourtant parti neuf places devant lui. Le Français est passé à côté des points en payant surtout ses difficultés en qualifications, sur un circuit offrant peu d'adhérence, qui fait particulièrement souffrir la Yamaha.

"Quand il n'y a pas de grip, on est en difficulté de ouf", a résumé Quartararo après le sprint. "J'ai fait le rythme que l'on devait faire, mais ce matin on roulait en 1'39"6, 1'39"7, 1'39"8... Le rythme était moins bon, et la dégradation était similaire mais notre moto est vraiment sensible aux conditions de piste et dans le dernier secteur, on voit que c'est là que l'on perd le plus."

Décrivant une Yamaha "super sensible au niveau de grip", Quartararo a vécu une course conforme à ses attentes, sachant que la dernière partie du tracé lui coûterait cher : "Quand [l'adhérence] baisse un peu pour les autres, ça baisse totalement pour nous. Le chrono était beaucoup plus lent mais en termes de rythme, c'était conforme à mes attentes. C'est juste que le dernier secteur nous tue. Je revenais sur Maverick [Viñales] et Jack [Miller] devant mais dans le dernier secteur, on perdait trois dixièmes à chaque tour et malheureusement, on ne pouvait pas être plus rapides."

"Il faut beaucoup de turning et d'adhérence [dans ce secteur], et c'est exactement ce qui nous manque", a détaillé Quartararo. "Avant, la façon de tourner était notre point fort et maintenant, je dirais que c'est ce qui nous fait le plus souffrir. On ne peut pas prendre d'angle, l'adhérence ne nous aide pas et la moto nous fait sortir dans ces longs virages, c'est critique. Mais je pilote bien. En voyant les données, je pense que l'on pousse dans la bonne direction mais je suis vraiment impatient d'avoir les tests au Mugello et à Valence parce que je pense que ça apportera d'assez gros changements pour nous."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo a néanmoins gagné des places tout au long de la course, en profitant notamment des nombreuses chutes. Il a même brièvement occupé la neuvième place, qui aurait été synonyme d'un point, mais n'a pas pu contenir Marco Bezzecchi en toute fin de course.

"[Il m'a dépassé] au premier virage. On ressort tellement mal du dernier virage que même si notre moto marche beaucoup mieux qu'avant [en ligne droite], en ressortant beaucoup mieux du dernier virage, il nous dépasse. Je pense que l'on a fait la meilleure course possible. J'ai essayé d'être le plus proche de Jack et de Maverick, dans les trois premiers secteurs j'étais un peu plus rapide."

Cette remontée en 12 tours laisse penser qu'un nouveau top 10 sera possible avec deux fois plus de boucles au programme en course principale. "On va essayer", a promis Quartararo sur Canal+. "En tout cas, on sait qu'au Mans, c'était la même chose. Au sprint, il y avait vraiment un grip moyen. On espère un meilleur grip pour la course mais je pense que dans des conditions normales, notre rythme [permet de] faire un top 10. On va faire le maximum pour y être."