Quartararo : La mentalité change selon l'écart au championnat

Le Grand Prix du Japon a créé la surprise dans la course au titre avec une contre-performance générale des trois protagonistes. Si Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia ont été en difficulté, Aleix Espargaró avait pour sa part le rythme pour être aux avant-postes mais une erreur commise par son équipe juste avant le départ a ruiné sa course, le privant à ses yeux d'une très belle opportunité. C'est la première fois qu'aucun d'eux n'est monté sur le podium depuis le GP des Amériques, disputé en avril dernier !

L'étau se resserre inlassablement à quatre courses de la fin du championnat et la tendance qui se dessinait depuis la reprise en août a donc connu un coup d'arrêt. Largement dominateur, Bagnaia semblait survoler les courses et était parvenu à reprendre 81 points à Quartararo, ce qui semblait encore impensable à la mi-saison. Le Français semblait subir de son côté tandis qu'Espargaró était également revenu à 17 points. Contre toute attente, le pilote Ducati a commis une "énorme erreur" en tentant de doubler Quartararo dans le dernier tour du GP du Japon afin d'essayer de lui prendre un point et a chuté.

Un rebondissement qui a permis au #20 de reprendre de précieux points alors qu'il en avait beaucoup perdu en Aragón à la suite de son accrochage avec Marc Márquez. Aux yeux de Quartararo, le fait d'être à nouveau pleinement dans la course au titre change désormais l'approche de Bagnaia.

"C'est ce que je dis souvent : quand on est loin au championnat c'est quelque chose, mais quand on est près je pense que la mentalité est différente. On ne pilote pas de la même façon quand on est vraiment proche du premier et quand on ne l'est pas. Je pense que c'est un feeling différent d'être à 80 points du premier, où on n'a vraiment plus rien à perdre, et d'être à dix points et que ça commence à être un petit peu plus serré", a-t-il expliqué au terme du Grand Prix.

Pecco Bagnaia après sa chute au GP du Japon

Désormais pleinement revenu dans la course au titre, Bagnaia doit en effet composer avec une occasion de sacre qui n'existait plus il y a encore quelques courses au vu de son retard. Une possibilité de le voir flancher ? Pas vraiment aux yeux de Quartararo, qui a toutefois assuré les points. "Peut-être pas [le faire] douter mais on est passé de dix à 18 points, et il vaut mieux passer de dix à 18 points que de dix à deux", a-t-il commenté.

À la suite de son résultat sans point, Espargaró se voit pour sa part poussé dans ses retranchements et contraint de gagner pour espérer maintenir ses chances jusqu'au bout puisqu'il se retrouve à 25 points, soit une victoire. Chacun doit ainsi gérer au mieux sa propre situation, mais Quartararo reste celui qui s'en est le mieux sorti, et ce malgré une huitième place finale qui ne l'a pas particulièrement enthousiasmé.

"Moi j'ai toujours donné mon maximum, et le maximum c'était de faire du mieux [que je pouvais]. Là j'ai fait mon maximum, même si ce n'est qu'une huitième place. Une huitième place en début de saison, avec une course comme ça, ça aurait été horrible. Mais au 16e Grand Prix, une course où on gagne huit points sur nos adversaires, certes, ça ne m'a pas fait rêver, ce n'est pas une course où je me suis amusé, mais ce sont quand même huit points de pris", a-t-il assuré.

Direction désormais la Thaïlande où Quartararo avait frôlé la victoire lors de sa dernière édition en 2019, et où il ne compte pas changer d'approche malgré les quelques points repris. "Elle reste la même. Il faut qu'on pousse au maximum. Il reste encore quatre courses et beaucoup de points, alors il va falloir pousser au maximum, ce sera super important."

"Je sentais bien [le GP du Japon] et on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, donc j'espère que je sentirai mal [la Thaïlande] et qu'on va arriver à faire quelque chose de bien ! La Thaïlande est un de mes circuits préférés donc j'espère pouvoir faire une belle course là-bas."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud