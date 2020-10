Attentes des Français, position de Mir : Quartararo fait le vide mental

Johann Zarco s'était déjà délecté de cette sensation par deux fois sur le Grand Prix de France, devant son public : ce week-end, c'est au tour de Fabio Quartararo de pouvoir goûter à la saveur de la pole position signée sur le tracé Bugatti au Mans. Néanmoins, pour le Français, la communion avec le public n'aura pas pu être la même ce week-end en raison de l'absence des fans autour du circuit.

Reste que la satisfaction est grande dans l'équipe SRT Petronas au terme de cette séance de qualifications. Leader du championnat du monde avec huit points d'avance sur Joan Mir, Quartararo voit son Grand Prix se profiler sous les meilleurs auspices, notamment du fait que son rival espagnol ne part que d'une lointaine quatorzième position. Son autre rival le plus proche au général, Maverick Viñales, s'est lui aussi montré rapide tout au long du week-end mais prendra le départ de la course depuis la cinquième position, intercalé entre Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso.

"Les conditions étaient vraiment piégeuses et je suis content parce que nous avons été assez bons ce matin", relate le poleman, reprenant sa journée depuis le début. "En regardant la Q1, j'ai trouvé que Danilo [Petrucci] avait fait un tour assez impressionnant et je me suis dit qu'il faudrait que nous soyons vraiment très rapides pour être sur la première ligne de la grille. Je suis donc vraiment heureux car même mon premier run a été bon et sur le deuxième, j'ai vraiment été à la limite et je voulais faire mieux. Finalement, nous avons la pole position et je suis vraiment heureux de cette journée."

C'est peut-être plus des Ducati que des Yamaha que devra se méfier le Français en course : avec cinq représentants passés en Q2, les pilotes des machines italiennes sont bien là et trustent le reste de la première ligne : Miller, deuxième, est bien déterminé à signer son premier succès de la saison et réduire quelque peu son retard de 33 points avec encore cinq manches à disputer cette saison après celle de la France. Danilo Petrucci, quant à lui, n'aurait besoin de rien d'autre qu'une belle remise en selle ce week-end pour chasser des démons personnels encombrants ces derniers mois et particulièrement intenses récemment.

"On sait qu'ils prennent de vraiment bons départs, mais je ne pense pas vraiment à ça", commente Quartararo. "Je vais essayer de faire de mon mieux et je suis plutôt bon dans le premier secteur. Je vais faire du mieux possible pour prendre pour réaliser un bon premier secteur dans le premier tour, puis nous verrons." Quant au fait que Mir se trouve derrière, c'est forcément un plus, mais pas quelque chose auquel le pilote SRT Petronas pense plus que ça. "Très honnêtement, je ne pense pas vraiment à la distance à laquelle se trouve Mir et je veux juste profiter de mon bon rythme, sur le fait de prendre du plaisir et me battre pour la victoire. Je vais rester calme et faire de mon mieux et je pense plus à ça qu'au championnat."

Ne pas trop se parasiter l'esprit avec les enjeux

Quartararo estime qu'il est bien armé pour le moment, compte tenu de ce qu'il a pu observer du comportement de ses enveloppes pneumatiques depuis le début du week-end, et en particulier avec le travail réalisé durant les EL4. Avant les qualifications, Le Français a en effet poursuivi l'évaluation de la dégradation de pneus qui étaient déjà usés d'une dizaine de tours en début de séance.

"Tout le monde va prendre le tendre-tendre, je pense, car il fait un peu frais. Pour moi, ce n'était pas mal quand nous avons fait 26 tours avec le tendre au terme du warm-up et je pense que la régularité du pneu est vraiment bonne ; pas comme à Barcelone, où le delta était vraiment important. Je pense donc que ça ne devrait pas être un problème avec le tendre."

Inutile, par ailleurs, de se mettre la pression en pensant au fait qu'une nation entière attend sa victoire à domicile, dont 5'000 spectateurs en particulier, rassemblés dans les tribunes éparses du circuit Bugatti.

"Je pense que ce n'est pas forcément une question de motivation où pression supplémentaire. J'ai de mauvais souvenirs à ce sujet, sur comment le fait d'avoir trop de motivation et qu'à chaque fois que l'on ressent ça, en général, on chute", commente-t-il avec lucidité. "Je sais que la course de demain ne sera pas facile parce qu'il y a aussi les Ducati sur la première et la deuxième ligne, mais je désire juste en profiter sur la moto. Je ne penserai au fait que ça fait 66 ans qu'il n'y a pas eu de champion français ! Je me donnerai à 100% pour obtenir le meilleur résultat possible."