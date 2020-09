Quartararo a dû modifier son pilotage depuis Jerez

Fabio Quartararo, leader du championnat MotoGP après chacune des cinq premières manches de la saison, reste sur une série de quatre courses difficiles, avec un total de 20 points. Il reste aussi sur une double chute au Grand Prix de Saint-Marin et il a perdu sa position de leader au championnat.

Il reconnaît des difficultés à s'adapter au comportement de la Yamaha M1 et lorsque Motorsport.com lui a demandé si les essais de mardi lui avaient permis de corriger les soucis rencontrés pendant les courses du mois d’août, Quartararo n’a pas caché que les faiblesses demeuraient.

"Malheureusement, non", a-t-il répondu. "Il y avait deux choses totalement différentes : nous avons des difficultés avec le moteur, et en partie avec le châssis, et nous avons essayé de le compenser un peu avec des [réglages] électroniques. Mais il n’y a pas eu les progrès espérés."

"Nous faisons de notre mieux pour gérer la situation, mais sincèrement je commence à m’habituer [aux problèmes]. Évidemment, je ne roule pas comme à Jerez, mais je m’habitue et c’est difficile, même sur ce circuit. Mais je suis satisfait parce que des essais ont aidé, même s’ils n’ont pas vraiment corrigé les problèmes."

Un pilotage très différent de celui vu à Jerez

Fabio Quartararo a remporté les deux premières manches de la saison, toutes deux disputées à Jerez. Il n’a plus retrouvé le même niveau de performance lors des quatre courses suivantes et il a même dû changer sa façon de piloter la Yamaha.

"Je pense que j’ai plus de difficulté que les autres [pilotes Yamaha] parce que Maverick [Viñales], Franco [Morbidelli] et Valentino [Rossi] ont plus d’expérience que moi en MotoGP. Ils ont eu des soucis, des problèmes similaires."

"L’an dernier, tout était parfait. Nous avons décroché sept podiums, la moto était bonne, nous n’avions pas le moindre problème sur la moto. Maintenant, je dois m’adapter. J’étais en grande difficulté mais je pilote d’une façon différente pour gérer l’accélération et ma position. Je ne pourrais pas vraiment expliquer ce que je fais sur la moto, mais je roule d’une façon différente de Jerez. Donc ce n’est vraiment pas facile de s’adapter."

"Mais le week-end dernier, nous avions un rythme incroyable en essais et malheureusement nous avons eu la chute [en course]. Mais notre rythme était très bon et [mardi] notre rythme était encore vraiment bon."

Propos recueillis par Lewis Duncan