Quartararo et le syndrome des loges : un problème de longue date

Fabio Quartararo est loin de connaître le début de saison dont il rêvait. Le Français reste affecté par les problèmes qui perturbaient déjà Yamaha dans le passé, et qui semblent même s'être aggravés avec l'augmentation de puissance du moteur qui créerait un déséquilibre de la moto et en masquerait certains points forts. Mais en plus de cette donne technique désavantageuse, le Champion du monde 2021 a vu resurgir un autre problème lors du Grand Prix de France, il y a dix jours.

Septième sous le drapeau à damier du Mans, au terme d'une course longue qui a tourné à l'épreuve de survie avec seulement 13 pilotes à l'arrivée, Quartararo a révélé qu'un vieux problème était réapparu et l'avait gêné pendant le Grand Prix : une douleur à l'avant-bras droit qui l'a empêché de rouler confortablement et dans de bonnes conditions à partir du milieu de la course.

Le pilote a expliqué avoir eu un petit problème physique avant la course et qu'un massage "un petit peu trop agressif" réalisé à la clinique Quirón Salud, structure qui a remplacé cette année la Clinica Mobile, avait entraîné ce "mal de bras incroyable".

Il a expliqué que le kinésithérapeute qui l'avait pris en charge "appuyait comme un malade sur l'avant-bras". Au bout de quelques tours, l'effort produit en course a alors entraîné un gonflement et des douleurs. "Tout simplement, avant la course ça allait mais dès que ça a commencé, mon bras a gonflé, de la mi-course jusqu'à la fin", a-t-il décrit. "À mi-course, je me suis dit 'bon, ça y'est, c'est fini, je ne peux plus rien faire'. [...] Sincèrement, il y a été beaucoup trop fort."

Pour Fabio Quartararo, les problèmes d'avant-bras ne sont pas nouveaux. À plusieurs reprises dans sa carrière, il a souffert du syndrome des loges, autrement dit arm-pump.

En 2019, les premiers problèmes à l'avant-bras droit

Les premières alertes sont survenues en 2019, saison durant laquelle Fabio Quartararo a fait ses débuts dans la catégorie MotoGP. Dès le premier Grand Prix au Qatar, puis à la fin du Grand Prix de France et enfin en Italie, il a souffert du bras.

C'est après une course éprouvante au Mugello qu'il a décidé de se faire opérer, sur les conseils du Docteur Xavier Mir qu'il a consulté à Barcelone. L'opération a été un succès et le Français a pu poursuivre sa saison normalement. Il a même obtenu dès la course suivante, à Barcelone, son premier podium MotoGP.

Fabio Quartararo a été opéré une première fois après le GP d'Italie 2019

2021 : le problème revient et lui coûte la victoire à Jerez

Son avant-bras lui a alors laissé près de deux ans de répit, mais les douleurs sont finalement réapparues, et au pire moment. Candidat au titre en 2021, Quartararo est arrivé au Grand Prix d'Espagne en tête du championnat. Fin connaisseur de la piste de Jerez, il pensait aussi pouvoir y tirer profit de la bonne adéquation de la Yamaha avec ce tracé pour viser la victoire.

Au début, l'épreuve a tourné en sa faveur : leader, il a commencé à se détacher de Jack Miller, deuxième. Mais à dix tours de l'arrivée, voilà qu'il a perdu à nouveau la force de son avant-bras, qui s'est raidi, dur comme de la pierre. Il a alors commencé à irrémédiablement reculer au classement, jusqu'à terminer 13e à 19 secondes de l'Australien. Ce résultat lui a même fait perdre la tête du championnat au profit de Pecco Bagnaia.

Fabio Quartararo a mené le GP d'Espagne 2021 avant de dégringoler au classement

Sitôt la course terminée, des examens à la Clinica Mobile ont confirmé ses soupçons : le syndrome des loges était bel et bien revenu. Deux jours plus tard, il était une nouvelle fois opéré, cette fois en France et avec une procédure un peu moins complexe. Dès la course suivante, au Mans, Quartararo était de retour sur le podium, avant de s'imposer au Mugello.

Une pause d'un mois pour se remettre

Cette fois, Fabio Quartararo n'a pas été opéré. Ce retour des symptômes typiques de l'arm-pump mérite d'être surveillé, bien qu'il ne semble pas devoir subir d'intervention chirurgicale. Heureusement pour le Niçois, le championnat observe une longue pause entre le Grand Prix de France et la prochaine épreuve, qui aura lieu au Mugello le week-end du 11 juin.