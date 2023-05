Pour Honda, Márquez est "au même niveau qu'avant sa blessure"

Contraint à un repos forcé en raison d'une fracture au niveau du pouce après sa chute en course à Portimão, Marc Márquez n'a pas touché à sa Honda, ni à aucune autre moto, pendant près de sept semaines. Il a pourtant immédiatement été dans le rythme au Mans, pour le Grand Prix qui marquait son retour. Qualifié en première ligne, le Catalan a pris la cinquième place en course sprint et s'est longtemps battu pour le podium le dimanche, avant une chute en toute fin d'épreuve.

Souvent admirateur des performances de son pilote, Alberto Puig a encore une fois été impressionné par ce retour et voit même son abandon comme une preuve de le volonté de Márquez de décrocher le meilleur résultat possible.

"Marc a fait une course fantastique", a souligné le patron de l'équipe Honda officielle sur le site du constructeur. "Malheureusement, il chassait le podium en fin de course, il savait que Zarco était juste derrière lui et prêt à attaquer, donc Marc devait continuer à pousser. L'état d'esprit d'un champion est d'essayer et de toujours tirer le maximum de chaque situation, exactement ce que Marc a fait."

Après près de trois ans marqués par sa fracture au bras et d'autres blessures plus mineures, Márquez est toujours capable de briguer les premières places. Absent pour toute la saison 2020, ponctuellement forfait en raison de problèmes de diplopie ou de nouvelles chutes, Márquez a aussi renoncé à rouler pendant l'été 2022 pour subir une importante opération destinée à replacer son humérus dans le bon axe, et n'était pas à 100% à son retour.

Marc Márquez

Pour Alberto Puig, Marc Márquez a prouvé au Mans qu'il avait retrouvé toutes ses facultés physiques : "Je pense que Marc pilote au même niveau qu'avant sa blessure, il y a trois ans. Il a piloté de façon superbe et fait de son mieux avec ce qu'il avait."

Avec 82 points de retard sur Pecco Bagnaia au championnat, le titre semble un objectif lointain qu'Alberto Puig ne mentionne pas directement, mais il sent Marc Márquez capable de briller dans les prochaines courses.

"Comme on l'a vu [au Mans], le championnat est très ouvert et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Après avoir été éloigné de toute moto pendant un mois et demi, Marc a pu retrouver sa vitesse immédiatement, c'est important de le souligner. On ne peut faire cela que si l'on est un pilote spécial. On verra ce qu'il se passera dans les prochaines courses."