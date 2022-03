Tech3 ne veut pas "faire de la figuration" en 2022

Charger le lecteur audio

KTM n'a pas fait une aussi forte impression que ses rivaux au cours des essais de pré-saison mais cela ne suffit pas à inquiéter Hervé Poncharal. Le patron de Tech3 reste convaincu que la machine dont dispose son équipe a le potentiel pour briller en course, s'appuyant sur les performances de Brad Binder et Miguel Oliveira dans le team officiel.

"Il est vrai que sur un tour, en Indonésie et en Malaisie, la première RC16 était à cinq dixièmes du pilote le plus rapide", concède Poncharal sur le site officiel du MotoGP, avant de pondérer ce déficit : "Cela étant dit, le time attack n'a jamais été le point fort de KTM. La preuve en est que nous avons rarement vu une KTM en première ligne."

"De l'autre côté, Brad est habitué à de belles remontées et nous avons en effet un rythme de course assez intéressant. À Mandalika, en prenant la moyenne des tours, Miguel était troisième. Et à partir du Qatar, notre package va être graduellement amélioré, par petites touches. Le but n'était pas de viser un temps. Les essais hivernaux servent surtout à travailler. Certains veulent faire impression. Nous ne sommes pas comme ça."

Tech3 sort d'une saison bien terne : Danilo Petrucci et Iker Lecuona n'ont décroché que cinq top 10 à eux deux, avec une cinquième place comme meilleur résultat, pour l'Italien sous la pluie du Mans. Tout a changé cette année, avec l'arrivée des rookies Remy Gardner et Raúl Fernández, naturellement distancés lors des tests de pré-saison puisqu'ils avaient tout à découvrir. Poncharal est néanmoins convaincu que KTM, irrégulier l'an passé, et Tech3, ont désormais tous les éléments pour briller.

"Nous nous rendons au Qatar avec de grosses ambitions, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. L'année 2022 est super importante pour KTM. Nous n'avons jamais eu des pilotes aussi ultra-compétitifs entre les deux équipes. Nous avons deux pilotes d'expérience qui peuvent jouer la victoire et ici, deux jeunes pilotes avec un talent énorme, capables d'apporter une perspective différente. Ça peut faire la différence dans le développement. Et ensuite il y a Fabiano."

Rail Fernández

En effet, Hervé Poncharal ne compte pas que sur ses pilotes mais aussi sur la KTM, dont le développement est supervisé depuis l'été dernier par Fabiano Sterlacchini, ancien bras droit de Gigi Dall'Igna chez Ducati. "C'est la première année lors de laquelle il est vraiment au pouvoir, avec toute la liberté de décision pour que sa méthode de travail ait une influence", souligne le Français.

Tech3 affiche ainsi ses objectifs de progrès. La quête du titre de meilleur rookie est un minimum aux yeux de Poncharal car la formation de Bormes-les-Mimosas fait rouler les deux premiers du Moto2 de la saison passée. Son objectif est surtout de retrouver les premières places, auxquelles Oliveira avait habitué Tech3 en 2020, avant sa promotion dans le team factory.

"Si je vous dis qu'on veut être dans le top 15, vous vous direz que je manque d'ambition. Mais la grille est encore plus serrée que les années précédentes. Au-delà des motos, dont les nivaux de performance se sont de plus en plus rapprochés, regardez le nombre de Champions du monde que nous avons dans la catégorie maintenant, et la qualité des débutants. C'est vraiment un plateau de rêve."

"Notre objectif numéro un est évidemment de remporter le titre de rookie de l'année, même si nous savons que ça ne sera pas facile. Remy et Raúl vont se battre, comme l'an dernier. Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi sont également très rapides et je pense que Darryn Binder va progresser. L'an dernier, on a vu quatre poles et une victoire pour Jorge Martín, qui faisait ses débuts. Cette année, j'aimerais quelques top 5, surtout dans la deuxième partie de la saison. Nous devons aussi nous jauger face aux pilotes KTM officiels, Miguel Oliveira et Brad Binder."