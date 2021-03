Test Losail, J3 - Jack Miller un souffle devant Fabio Quartararo

Après deux jours de pause, les tests des équipes du MotoGP ont repris sur le circuit de Losail ce mercredi, avec tous les titulaires mais aussi de nombreux pilotes d'essais. La piste a été ouverte à 14h00 locales et comme samedi et dimanche, les pilotes ont très peu roulé dans les deux premières heures, préférant attendre la tombée de la nuit et des conditions plus favorables pour véritablement entamer leur travail d'essais.

Michele Pirro a réalisé la première référence mais l'essayeur de Ducati a vite été délogé par les pilotes Suzuki : Álex Rins a pris la tête et fait descendre la référence à 1'55''791, restant à près de deux secondes du meilleur temps des deux premières journées, réalisé par Fabio Quartararo. Joan Mir a ensuite fait mieux que son équipier, de 0''069. Près de deux heures après le début de la séance, les frères Espargaró se sont à leur tour illustrés, d'abord grâce à Pol, qui a pris l'avantage sur le duo de Suzuki, puis avec Aleix, déjà très en verve durant le week-end, auteur d'un temps en 1'55''049, 0''016 devant son cadet.

La troisième heure d'essais a vu les équipes véritablement entamer leur roulage et les pilotes Yamaha ont pris le pouvoir, Franco Morbidelli s'emparant de la première place avec sa machine du team Petronas, devant Maverick Viñales, représentant de l'équipe officielle. L'équipier de ce dernier, Fabio Quartararo, a roulé en 1'54''588, permettant aux M1 d'occuper provisoirement les trois premières places.

Pol Espargaró a répliqué avant le cap de la mi-séance, reléguant son premier rival à 0''316. Le pilote espagnol s'était fait plus discret pour ses débuts sur la RC213V ce week-end, pendant que l'essayeur de Repsol Honda, Stefan Bradl, occupait les premières places. L'Allemand a connu une journée plus difficile avec une chute ce mercredi, alors qu'il testait une nouvelle carrosserie, et il n'a plus été vu en piste par la suite.

À un peu moins de trois heures du drapeau à damier, au moment où le soleil tombait et offrait des conditions plus proches de celles que les pilotes rencontreront au GP du Qatar, Jack Miller a réalisé un chrono de 1'53''826, ce qui a fait de lui le premier pilote à battre la référence établie par Quartararo dimanche, pour 0''114. Pecco Bagnaia, lui aussi promu depuis le team Pramac, est venu assurer un doublé provisoire à l'équipe Ducati d'usine.

Plusieurs pilotes sont venus s'intercaler entre Miller et Bagnaia, sans pour autant parvenir à battre l'Australien. Johann Zarco s'est ainsi rapproché à 0''134 du leader, puis Pol Espargaró à 0''073. Ce n'est que dans la dernière heure que le chrono de Miller a été battu, par Quartararo, pour 0''563, mais le pilote Ducati a très vite repris l'avantage, grâce à un chrono qui l'a placé 0''080 devant le Français.

Miller conclut cette journée en tête et avec le nouveau record de la piste. Il devance les deux pilotes Yamaha officiels, Quartararo et Viñales. Zarco, détenteur de la meilleure vitesse de pointe, a réalisé le quatrième temps devant les frères Espargaró, Pol et Aleix, et le duo de Suzuki, Mir et Rins, le dernier pilote à moins d'une seconde du leader. Pecco Bagnaia et Takaaki Nakagami complètent le top 10.

Les pilotes KTM restent mal placés, leur meilleur représentant étant Miguel Oliveira au 12e rang, cinq positions devant Danilo Petrucci, mal placé depuis sa découverte de la machine. Valentino Rossi, qui a testé un nouveau carénage à l'avant de sa Yamaha, est une nouvelle fois hors du top 10, avec le 13e temps.

Stefan Bradl n'est pas le seul pilote à être parti à la faute au cours de la journée. Takaaki Nakagami et Iker Lecuona ont eux aussi chuté.

Test Losail, Jour 3 - Classement à 21h

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Jack Miller Ducati 1'53"183 51 2 Fabio Quartararo Yamaha +0''080 62 3 Maverick Viñales Yamaha +0''327 77 4 Johann Zarco Ducati +0''716 65 5 Pol Espargaró Honda +0''716 53 6 Aleix Espargaró Aprilia +0''788 31 7 Joan Mir Suzuki +0''895 57 8 Álex Rins Suzuki +0''960 63 9 Pecco Bagnaia Ducati +1''053 51 10 Takaaki Nakagami Honda +1''079 50 11 Franco Morbidelli Yamaha +1''184 55 12 Miguel Oliveira KTM +1''343 58 13 Valentino Rossi Yamaha +1''435 56 14 Enea Bastianini (r) Ducati +1''555 44 15 Álex Márquez Honda +1''747 56 16 Stefan Bradl Honda +1''791 15 17 Danilo Petrucci KTM +1''795 48 18 Test Yamaha 2 Yamaha +1''815 53 19 Jorge Martín (r) Ducati +1''827 44 20 Brad Binder KTM +2''096 50 21 Iker Lecuona KTM +2''132 47 22 Luca Marini (r) Ducati +2''145 54 23 Dani Pedrosa KTM +2''457 58 24 Sylvain Guintoli Suzuki +2''459 52 25 Lorenzo Savadori Aprilia +2''985 39 26 Michele Pirro Ducati +4''072 29 27 Test Yamaha 1 Yamaha +4''327 64 28 Takuya Tsuda Suzuki +4''612 27 29 Test Yamaha 3 Yamaha -

(r) = rookie