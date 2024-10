Viñales encore dans le coup pour chercher Binder et Acosta au général

Huitième à 16 secondes du vainqueur Marc Márquez à l'arrivée du Grand Prix d'Australie, Maverick Viñales s'est avant tout rassuré, dimanche, sur son état physique après la spectaculaire chute de la veille, en sprint, lors de laquelle il s'est trouvé victime collatérale de la perte de contrôle d'un Marco Bezzecchi qui s'était retrouvé aspiré par son Aprilia.

Aprilia, dont le clan ramène d'ailleurs comme meilleur résultat de ce GP cette même huitième place de Viñales, en dépit d'un départ depuis la sixième position de Raúl Fernández, qui n'a finalement pas pu concrétiser cette belle position sur la grille par un rythme de course suffisant pour faire mieux que dixième à l'arrivée.

Avec ses huit points du week-end, donc, Viñales se maintient au septième rang du championnat du monde des pilotes à trois manches du terme de la saison, avec toujours la cinquième position de Binder en point de mire (21 points devant) et une avance de 20 points sur Franco Morbidelli. Une position symbolique, puisqu'elle représenterait la meilleure parmi les pilotes non-Ducati, à laquelle Viñales tient pour clôturer sa relation avec Aprilia avant son départ chez KTM.

Sur sa condition physique en course après la chute de la veille, au sujet de laquelle il appuie encore sur le fait que Marco Bezzecchi n'était "pas venu" le voir et n'avait "rien dit, même pas désolé", Viñales admet qu'elle était meilleure que celle à laquelle il s'attendait. "Juste, dans la matinée [de dimanche], j'avais de faibles sensations sur une partie de la main. Mais j'ai pu faire la course à un bon niveau. J'ai essayé de rester avec les Ducati, j'ai fait le maximum."

"Je me sentais plutôt bien. Dans les dix premiers tours, je me suis montré assez attentif par rapport à ma condition physique donc j'ai gardé mon calme pour essayer de comprendre comment j'allais, mais j'ai vu que ça allait plutôt bien alors j'ai attaqué tout du long", ajoute l'Espagnol, soulagé, auprès du site officiel du MotoGP.

Selon ses propres mots, le comportement de la moto "n'était pas mal" pendant cette course, tout en soulignant le fait qu'il ne s'est pas trouvé en mesure de tenir le rythme des Ducati sur l'ensemble du GP. "J'ai juste subi la dégradation des pneus en fin de course, alors qu'ils semblent ne pas l'avoir eue. Il y a juste eu ça, mais pour le reste, j'ai pu me battre avec le deuxième groupe. Donc je suis assez content du résultat, on va de l'avant et essayer à nouveau en Thaïlande."

La clé pour être rapide avec l'Aprilia

Déplorant "beaucoup de glissades sur le côté gauche du pneu" arrière, Viñales ne pouvait "même pas attaquer" dans les derniers tours et s'est efforcé de valider les points à sa portée. Mais c'est un bilan positif qu'il entend tirer après ce passage par l'Australie, aussi mouvementé ait-il été : "Franchement, ça va très bien. Surtout parce que je ne suis pas blessé et que je vais pouvoir rouler en Thaïlande, c'est fantastique. On se bat pour la cinquième position au championnat, face aussi à des Ducati, donc j'essaie d'être meilleur à chaque fois."

Comme tout pilote, Viñales voit une situation perfectible avec sa monture mais trouve du positif dans ce qui a été une bonne entame de week-end avec une troisième place signée en Q2, synonyme de première ligne sur la grille.

"C'est positif que nous soyons rapides. C'est sûr que la manière dont on débute le week-end nous motive, avec une volonté de décrocher un bon résultat ici, mais aussi pour le reste de la saison. Donc on va continuer à pousser, et travailler. Évidemment il y a un aspect clair de la moto sur lequel on doit travailler, qui est la stabilité sur les changements de direction. C'est la clé pour faire un bon week-end. Les gars savent très bien sur quoi se concentrer."

Avec Luca Bartolomeo