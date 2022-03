Ce qu'il faut retenir des vitesses de pointe au GP du Qatar

Charger le lecteur audio

Le circuit de Losail figure parmi ceux qui permettent d'afficher les vitesses de pointe les plus élevées au cours de la saison. C'est là que, l'an dernier, la barre des 360 km/h a été franchie pour la première fois, avec un record absolu de 362,4 km/h qui a ensuite été égalé au Mugello. Il s'agissait donc d'un juge de paix attendu de tous à l'heure d'évaluer les performances des nouvelles motos développées pour cette saison.

Et durant ce premier Grand Prix de la saison, ce qui a interpelé sur la piste qatarie, c'est la V-Max affichée par les Suzuki, capables dès les premiers essais libres de battre le précédent record de la marque. Alors que celui-ci était de 354,0 km/h jusqu'à présent (établi par Joan Mir au GP d'Italie de l'an dernier), Álex Rins l'a porté à 355,2 km/h dès les EL1, avant de rééditer cela en EL2.

La suite du week-end a confirmé ces nets progrès de la marque d'Hamamatsu. Sur l'ensemble des trois jours, la référence est en effet revenue à la GSX-RR de Mir, avec une pointe à 357,6 km/h atteinte pendant la course, et la deuxième meilleure vitesse de pointe parmi tous les concurrents a été celle de Rins (355,2 km/h). Si cela n'a pas amélioré le record absolu de la piste de Losail, c'est en revanche un nouveau record pour Suzuki et il s'agit de la seule marque à y être parvenue durant ce Grand Prix.

V-Max par constructeur :

Constructeur V-Max GP du Qatar Record V-Max Suzuki 357,6 km/h 357,6 km/h Ducati 355,2 km/h 362,4 km/h Aprilia 354,0 km/h 357,6 km/h Honda 354,0 km/h 355,2 km/h KTM 351,7 km/h 362,4 km/h Yamaha 349,5 km/h 351,7 km/h

Lire aussi : Stats - Le triomphe de Bastianini et du team Gresini

Où se situe la concurrence ?

Si l'on passe en revue les résultats des six marques engagées en MotoGP, le déficit sur la référence de ce Grand Prix a été de 2,4 km/h pour Ducati, 3,6 km/h pour Aprilia et Honda, 5,9 km/h pour KTM et 8,1 km/h pour Yamaha. Le retard de la marque d'Iwata a été net, aucun de ses pilotes ne parvenant à passer la barre, désormais symbolique pour beaucoup, des 350 km/h, et cela ne fait que corroborer les inquiétudes affichées pendant l'intersaison par certains des pilotes, Fabio Quartararo en tête.

Parmi les 24 pilotes du plateau, seuls sept ne sont pas parvenus à atteindre les 350 km/h de tout le week-end : les quatre pilotes Yamaha, donc, ainsi que trois représentants de KTM − Brad Binder et Miguel Oliveira, bloqués à 349,5 km/h, et Remy Gardner, qui s'est arrêté à 347,2 km/h. La marque de Mattighofen a pourtant figuré aux avant-postes avec Binder, preuve s'il en était besoin que la vitesse de pointe n'est qu'un élément parmi d'autres dans la performance globale des machines et qu'elle n'est pas rédhibitoire, pas même sur une piste comme celle de Losail.

Trois des cinq rookies ont donc atteint les 350 km/h pour la première fois dans le cadre d'un Grand Prix, à savoir Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Raúl Fernández. Par ailleurs, trois pilotes déjà précédemment engagés en MotoGP ont battu leur record personnel en compétition : Joan Mir donc, dont l'amélioration correspond à celle de Suzuki (3,6 km/h) ; Maverick Viñales, qui profite à présent de l'aisance de l'Aprilia sur ce point (il a amélioré sa marque de 3,2 km/h) ; et Marc Márquez (qui a gagné 1,1 km/h).