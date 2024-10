Nicolas Lapierre annonce sa retraite

Nicolas Lapierre range son casque. À peine plus de deux semaines après avoir pris la troisième place des 6 Heures de Fuji, au volant de l'Alpine qu'il partageait avec Mick Schumacher et Matthieu Vaxivière, le pilote français a annoncé sa retraite de pilote pour entamer un "nouveau chapitre", toujours sur les circuits puisqu'il dirige le Cool Racing, engagé en European Le Mans Series et vu aux 24 Heures du Mans.

"C'est une journée très importante pour moi", déclare Lapierre dans une vidéo publiée sur Instagram. "Je suis là pour annoncer que Fuji était ma dernière course en temps que pilote. L'heure est venue pour moi de ranger mon casque et de refermer ce chapitre de ma vie. C'était génial de finir cette aventure sur le podium et de profiter du champagne une dernière fois. C'était un honneur pour moi de vivre de ma passion pendant tant d'années, de faire ce que j'aime le plus."

Lapierre a fait ses débuts en monoplace en l'an 2000 et a gravi les échelons, jusqu'à remporter le mythique Grand Prix de Macao de Formule 3 en 2003, contribuer au succès de la France en A1GP lors de la saison 2005-2006 et décrocher deux victoires en GP2.

Le natif de Thonon-Les-Bains s'est ensuite tourné vers l'endurance, avec deux podiums au classement général des 24 Heures du Mans, au volant d'une Toyota en 2014 et et d'une Alpine en 2021, et des victoires en LMP2 en 2015, 2016, 2018 et 2019.

Nicolas Lapiere a conclu sa carrirèe sur un podium à Fuji Photo de: JEP / Motorsport Images

Nicolas Lapiere a également participé à l'épreuve avec la Peugeot 908 engagée par Oreca à deux reprises, avec une quatrième place comme meilleur résultat en 2011. Son palmarès en endurance est par ailleurs riche de deux succès aux 12 Heures de Sebring, en 2011 et 2018.

"Tout cela a été rendu possible par des personnes très particulières que je souhaite remercier. Mon père, qui a été mon premier supporter et qui m'a emmené sur un circuit de karting quand j'avais neuf ans. Il a toujours été à mes côtés et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer ce sport. Mais aussi ma femme, qui m'a soutenu dans tous mes challenges. Toute cette carrière n'aurait jamais été possible sans l'aide de Régis Dumange et sa famille. Ça a été un honneur d'arborer le logo Plus sur mon casque, donc merci Régis."

"Je voudrais aussi remercier Philippe Sinault et son équipe, grâce à qui en 2003 j'ai pu remporter ma première course internationale, à Macao, pour la Coupe du monde de F3. Et bien sûr plus récemment, les succès connus avec Alpine. Partager la plus haute marche du podium des 24 Heures du Mans était très particulier."

Nicolas Lapierre a remporté le GP de Macao de F3 en 2003 Photo de: Stella-Maria Thomas

"J'ai une pensée également pour Jean-Paul Driot, qui nous quittés trop tôt, mais grâce à lui et son équipe, j'ai pu remporter ma première victoire en GP2. C'était en 2007 et Jean-Paul m'a sans doute changé en tant qu'homme."

"Une autre personne qui a joué un rôle important dans ma carrière a évidemment été Hugues de Chaunac. Hugues est la personne qui m'a fait découvrir l'endurance. C'était en 2007, l'année de ma première participation aux 24 Heures du Mans. J'ai beaucoup roulé dans des châssis Oreca et j'ai partagé des moments géniaux avec eux, dont notamment notre victoire aux 12 Heures de Sebring en 2011."

"Je tiens également à remercier David Floury, qui a joué un rôle crucial dans ma carrière, mais aussi dans ma vie. En 2015, j'étais probablement au plus bas sportivement, très proche de mettre un terme à ma carrière et David est la personne qui m'a fait revenir sur les circuits. Son aide a été très précieuse à l'époque."

"À la FIA, l'ACO les équipes LMEM, j'ai couru la plus grande partie de ma carrière dans vos championnats, cela a été un plaisir d'évoluer à vos côtés. Je remercie tous les membres des équipes pour lesquelles j'ai roulé, les commissaires de piste autour du monde, et tous les supporters. Merci."