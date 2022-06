Abandon de Loeb sur le Safari Rally !

Charger le lecteur audio

Après son abandon lors de sa dernière pige au Rallye du Portugal le mois dernier, Sébastien Loeb nourrissait de grands espoirs de revanche sur le Safari Rally ce week-end, une épreuve qu'il n'a jamais réussi à remporter de toute sa carrière.

Ce ne sera pas non plus pour cette fois, alors que le Français a été contraint à l'abandon peu après l'ES4, qui s'était pourtant déroulée sans problème apparent. Mais une fois franchi le point-stop de la fumée a commencé à s'échapper du capot moteur de sa Ford Puma Rally1, avec même un début d'incendie le forçant avec sa copilote Isabelle Galmiche à utiliser un extincteur.

Le moteur ne voulant par la suite pas redémarrer, l'Alsacien est tout de même parvenu à repartir en mode électrique, jusqu'à l'épuisement de sa batterie. "Je pense que c'est terminé car on n'a plus beaucoup de batterie", a-t-il indiqué auprès de Dirtfish.com. "Il y a eu un feu, mais après la ligne d'arrivée. J'ai fini la spéciale sans problème, mais juste après le point-stop j'ai fait quelques mètres et je me suis arrêté pour [qu'on puisse retirer] les casques, et le moteur s'est éteint automatiquement. J'ai essayé de redémarrer mais je n'ai pas réussi. Il y a eu un feu un peu derrière le moteur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé."

Avant son abandon, Loeb avait signé le premier scratch de la journée sur Loldia 1 malgré une touchette avec un arbre qui avait endommagé sa carrosserie, et pointait à la cinquième place au classement provisoire, à 15"9 du leader, Elfyn Evans.

Safari Rally - Classement à l'issue de l'ES4