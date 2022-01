L'abandon de Tänak confirme les débuts "difficiles" de Hyundai

La marque sud-coréenne a connu une journée à oublier samedi, puisque ses trois pilotes ont rencontré des problèmes lors des cinq spéciales au programme, ne gardant que deux voitures pour se battre pour les points.

Après avoir commencé la journée en cinquième position, Ott Tänak a été contraint de se retirer du rallye après une boucle matinale mouvementée où il a été victime de deux crevaisons et a commis une erreur. Le Champion du monde 2019, qui n'avait embarqué qu'une seule roue de secours, a subi une crevaison à l'arrière gauche dès les premiers kilomètres de l'ES9, ce qui l'a rendu vulnérable pour la suite de la boucle, puis son choix de rouler en slicks sur la neige de la spéciale de Saint Geniez-Thoard (ES11) s'est avéré catastrophique.

Le pilote Hyundai Motorsport a perdu le contrôle sur la glace avant de taper un talus, endommageant l'avant de sa i20 N Rally1, avant de crever à nouveau à l'avant droit. Sans assistance à mi-journée, l'Estonien n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin à sa journée. De retour en début de soirée au parc d'assistance, son équipe a pu évaluer les dégâts subis par la i20 N Rally1 #8 avant de confirmer son abandon définitif.

"La crevaison de la première spéciale était l'une de ces choses qui arrivent", a-t-il déclaré. "Nous avons continué mais sans roue de secours, nous devions garder les choses aussi propres que possible. Malheureusement, dans la dernière spéciale, sur le verglas, nous avons fait une toute petite erreur, mais qui nous a coûté cher."

"Nous avons subi quelques dégâts et c'est tout. Nous avions une fuite de liquide de refroidissement et le moteur surchauffait, nous avons donc dû arrêter la voiture sur la liaison", a poursuivi Tänak. "Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de continuer, mais nous sommes déterminés à tirer les leçons de ce week-end difficile pour construire pour le reste de la saison."

Le directeur adjoint de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, a déclaré que la décision concernant les pneus était un choix "risqué" mais calculé.

"C'était une décision commune", a déclaré Moncet à Motorsport.com. "Je dirais que c'était 50-50 mais c'était un choix risqué, mais calculé, malheureusement cela n'a pas payé. Cela a été une journée difficile et évidemment pas les résultats que nous attendions quand nous avons commencé ce matin après la journée encourageante d'hier."

Les chances de Hyundai ont empiré lorsque Thierry Neuville, quatrième, a souffert d'un problème d'amortisseur à l'avant droit, le contraignant à s'extirper tant bien que mal des dernières spéciales et à une réparation de fortune sur la liaison pour rejoindre Monaco. Le Belge a finalement atteint son but, mais non sans mal et en faisant également une croix sur un bon résultat, avec une sixième place à plus de sept minutes du leader Sébastien Ogier.

La troisième voiture pilotée par Oliver Solberg a également été impliquée dans une sortie de route causée en partie par des gaz d'échappement entrant dans l'habitacle. Le Suédois, qui a lutté contre ce problème depuis vendredi, a révélé qu'il se sentait étourdi avec des douleurs dans la poitrine. Hyundai a tenté de résoudre le problème pendant la nuit, sans succès.