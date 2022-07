Breen incité à "lâcher les chevaux" chez M-Sport

Charger le lecteur audio

Sans mauvais jeu de mots, Craig Breen était attendu au tournant au Rallye d'Estonie. Auteur de seulement deux podiums depuis le début de la saison, l'Irlandais avait déçu lors de la manche précédente au Kenya avec une lointaine sixième place à l'arrivée et se devait donc de réagir.

Arrivé chez M-Sport cet hiver après trois dernières saisons disputées pour le compte de Hyundai, Breen est actuellement le pilote de la structure anglaise le mieux classé au championnat, en sixième position, mais est inscrit depuis quelques temps dans une spirale négative dont il était censé s'extraire justement lors de l'épreuve balte.

Le manager de l'équipe, Richard Millener, n'avait d'ailleurs pas manqué de rappeler l'impériosité d'aller chercher un résultat en Estonie, où Breen avait fini deuxième lors des deux précédentes éditions : "Nous voulons le voir réaliser les résultats pour lesquels nous nous sommes engagés avec lui. Il a eu un bon début de saison, mais il nous faut de la vitesse pure à présent. La voiture peut le faire, donc la balle est dans son camp."

Nul doute que Breen avait bien reçu le message, réalisant le meilleur temps sur la toute première spéciale disputée le jeudi soir, pour prendre pour la première fois de la saison la tête d'un rallye.

Las, le pilote M-Sport a rapidement déchanté, dès l'ES4 courue le lendemain, lorsqu'il est sorti de la route dans un virage à gauche, tapant un bloc de béton et endommageant sa suspension avant. Un accident rédhibitoire qui a causé sa perte et l'a donc empêché de se relancer au championnat, l'Irlandais ne parvenant même pas à aller chercher quelques points sur la Power Stage deux jours plus tard.

Breen n'a pas inscrit le moindre point au Rallye d'Estonie, là-même où il était censé se relancer.

Une mauvaise dynamique

Un nouveau coup du sort dans une saison qui en dénombre déjà beaucoup trop pour Breen. Tout avait pourtant très bien commencé en janvier avec un début d'exercice en fanfare au Rallye Monte-Carlo, où il avait terminé troisième derrière les Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, excusez du peu.

Mais les choses sont allées de mal en pis par la suite avec une erreur en Suède, suivie d'une contreperformance en Croatie ainsi que des résultats compromis au Portugal par des crevaisons et au Safari Rally par des problèmes de direction.

Quant à sa sortie de route en Estonie, Breen aurait sans doute pu s'en sortir à moindre frais si seulement il n'avait pas percuté un morceau de béton dissimulé dans les hautes herbes. Dans cette litanie de coups du sort, sa deuxième place décrochée en Sardaigne constitue le seul rayon de soleil dans une saison jusqu'ici bien terne.

Dans une mauvaise passe, celui-ci préserve toutefois la confiance de son employeur, qui souhaite avant tout stopper l'hémorragie : "Je pense qu'il a davantage de pression dans le sens où il doit se concentrer sur le fait d'avoir une bonne position au championnat, et d'obtenir de bons points sur un rallye", a ainsi expliqué Richard Millener auprès du site DirtFish.com. "Il est à présent tombé au sixième rang du championnat et nous glissons doucement derrière, sans que cela soit pour autant de sa faute."

Alors que son poulain est à présent dos au mur et dans une position très éloignée au championnat, le manager de l'équipe M-Sport préconise dorénavant d'aborder les prochaines manches de la saison sans calcul. "Personnellement, j'aurais à présent tendance à vouloir lâcher les chevaux", reprend Millener. "Descendre plus bas que la sixième place [au classement] serait pire encore, donc il faut simplement tenter le coup et voir où est-ce que cela peut nous amener. Tout ce qu'on peut faire de mieux n'est que du bonus."

En ce sens, la prochaine manche qui se tiendra en Finlande du 4 au 7 août devrait représenter une nouvelle opportunité de se relancer pour Breen. Ce dernier y avait en effet terminé sur le podium l'an dernier, et apprécie tout particulièrement les routes rapides de l'épreuve nordique, similaires à celles qui ont jalonné le parcours en Estonie.