Chez M-Sport, une solution technique et de l'optimisme avant l'Estonie

La mésaventure avait coûté cher à Sébastien Loeb, alors que l'Alsacien évoluait à la troisième place du Safari Rally à l'issue de la première boucle du vendredi : un début d'incendie sur sa Puma Rally1 avait en effet compromis les chances du pilotes M-Sport de bien figurer pour sa troisième pige cette saison en WRC.

La cause de ce départ de feu (rapidement circonscrit par Loeb et sa copilote Isabelle Galmiche) était liée à un joint d'étanchéité défectueux, ce qui a suffi pour empêcher le Français de redémarrer sa voiture. Cantonné à l'utilisation du mode électrique de sa Puma, celui-ci a tout de même tenté de rejoindre l'assistance mais est finalement tombé en panne de batterie à seulement cinq kilomètres du but.

On le voit, la défaillance d'une petite pièce a eu de grandes conséquences sur la performance de Loeb au Kenya, mais l'affaire a au moins eu le mérite de mener à une modification de certains composants pour s'assurer que pareille mésaventure ne se reproduise à l'avenir.

"C'est quelque chose que nous n'avions pas vu jusqu'à maintenant, et cela a pu être facilement résolu, mais le fait est que ce sont des choses qu'on ne voit pas lors des essais", a expliqué le manager de M-Sport, Richard Millener, auprès de Motorsport.com.

"Nous avons procédé à quelques changements sur la façon dont nous reconditionnons les pièces, ce afin de d'assurer que cela ne se reproduise plus. Je ne m'attends donc pas à ce que cela arrive de nouveau, mais cela a été frustrant. Remporter l'épreuve aurait probablement été difficile, mais un podium était sans doute possible."

Breen attendu au tournant

Alors que le Rallye d'Estonie se profile ce week-end avec ses pistes roulantes ultra rapides, Millener pressent que le défi de cette septième manche de la saison sera encore plus grand pour les mécaniciens que celui proposé au Kenya fin juin. Le Britannique s'attend néanmoins à une grosse performance de la part de Craig Breen, qui a terminé deuxième de l'épreuve balte en 2020 et 2021 alors qu'il roulait encore chez Hyundai.

"C'est un défi très différent", reprend Millener. "C'est sans doute moins exigeant pour les voitures et il y a beaucoup plus [de portions] à haute vitesse, mais c'est aussi plus difficile pour les mécaniciens. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le moindre temps en Estonie. Si vous n'êtes pas dans le coup sur une spéciale, vous n'allez pas être en mesure de vous battre pour la victoire, et c'est ça qui est difficile."

De son propre aveu, le Safari Rally a été un "désastre" pour Breen

Cinquième du championnat, Breen connaît une passe plus difficile cette saison malgré des podiums au Monte-Carlo et plus récemment en Sardaigne. Mais l'arrivée au Rallye d'Estonie, une manche sur laquelle il a brillé ces deux dernières années, devrait permettre au pilote M-Sport de regagner de sa superbe.

"Il certifie qu'il peut tirer son épingle du jeu, et nous voulons le voir réaliser les résultats pour lesquels nous nous sommes engagés avec lui", poursuit Millener. "Il a eu un bon début de saison, mais il nous faut de la vitesse pure à présent. La voiture peut le faire, donc la balle est dans son camp."

Breen a en effet pour objectif d'être le fer de lance des quatre Puma alignées par M-Sport en Estonie ce week-end. Sixième du Safari Rally, l'Irlandais avait alors qualifié sa prestation au Kenya de "désastre" après qu'une crevaison et la casse d'un arbre de direction l'ont exclu du top 5 final.

"Franchement, je suis impatient d'y être", a déclaré Breen en amont de l'épreuve. "On part sur une série de trois rallyes avec lesquels je suis familier et très à l'aise. Ils sont le négatif des derniers rallyes auxquels nous avons participé ! Je ne me sens pas comme un étranger quand je vais en Estonie, je sais de quoi il s'agit. Nous avons mené de très bons essais la semaine dernière, la voiture m'a procuré de bonnes sensations, et j'ai été très à l'aise dès le début, donc je suis impatient."

Le Rallye d'Estonie, qui constitue la septième manche du championnat, débutera jeudi soir avec une première Super Spéciale de 1,66 km et située à proximité de Raadi, un quartier de la ville de Tartu autour de laquelle va se dérouler l'épreuve ce week-end.