Malgré son gros crash, la confiance de Breen reste "élevée"

Le test de la nouvelle Ford Puma de l'équipe M-Sport qui s'est déroulé cette semaine a tourné court pour Craig Breen après une sortie violente qui l'a vu toucher un parapet, quitter la route puis faire une chute d'une quinzaine de mètres avant de terminer sur le toit. L'Irlandais et son copilote Paul Nagle ont pu sortir du cockpit sans blessure et le team a pu dégager puis réparer la voiture sur place.

Sur le plan personnel, Breen assure que cette péripétie n'est pas source d'inquiétude alors que la saison 2022 du WRC s'apprête à débuter au Rallye Monte-Carlo le week-end prochain. "Honnêtement je me sens toujours très bien ; ce sont peut-être des derniers mots célèbres", a-t-il plaisanté, lors du lancement officiel de la saison du WRC. "Littéralement, le dernier commentaire que j'ai fait à Paul [Nagle] avant de partir pour ce run était 'tout semble incroyable et je me sens vraiment en confiance', et puis c'est arrivé."

"Mais honnêtement, l'accident, bien qu'il soit un peu difficile à accepter compte tenu des efforts déployés pour préparer la voiture, a été très malheureux. Ce n'est pas comme si j'étais arrivé dans un virage avec un rapport trop élevé et que j'étais sorti de la route. C'est une série d'événements malheureux qui nous ont conduits à sortir, mais la confiance reste élevée."

La Ford Puma de M-Sport

"Le travail qui a été effectué a été très intense par tout le monde en coulisses, de la part de M-Sport et Ford Performance, et je pense que l'excitation maintient haut ce niveau de confiance et d'attente. Je suis impatient de commencer, je me sens toujours bien."

M-Sport a présenté au monde la livrée majoritairement violette et bleue de la Ford Puma pour l'entrée dans la nouvelle ère des Rally1 hybrides. Quatre voitures seront engagées lors du Rallye Monte-Carlo puisque du côté des pilotes à plein temps, Breen sera accompagné d'Adrien Fourmaux et Gus Greensmith.

La quatrième Puma sera confiée au nonuple Champion du monde WRC, Sébastien Loeb. Un roulage en France est d'ailleurs prévu pour ce dernier ce dimanche, alors qu'il revient du Dakar où il a terminé second.