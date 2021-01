Esteban Ocon au volant d'une Alpine sur le Rallye Monte-Carlo

Esteban Ocon va participer aux deux premières spéciales du Rallye Monte-Carlo, au volant d'une Alpine A110S. Le Français va goûter pour la première fois à la discipline, avec une voiture qu'il a en revanche déjà pu découvrir l'an dernier lors d'un roulage sur la Nordschleife, dans des conditions alors loin d'être idéales !

La livrée bleue de l'A110S sera affublée du numéro 31 du pilote tricolore en Formule 1, qui pourra se tester dans la matinée. Il prendra ensuite part aux deux premières spéciales figurant au menu de l'épreuve, dont le parcours et les horaires ont été plusieurs fois remaniés afin de se conformer aux contraintes imposées par la crise sanitaire. Esteban Ocon découvrira jeudi après-midi les 20,58 km entre Saint-Disdier et Corps puis les 20,78 km entre Saint-Maurice et Saint-Bonnet.

"J'ai hâte de piloter cette magnifique Alpine A110S", confie Ocon. "J'ai pu découvrir l'A110 en octobre en faisant trois tours de la Nordschleife. C'était une journée formidable, j'étais très à l'aise et elle était agile. Elle est née pour ce genre de défi, avec des épingles serrées et des routes de montagne. Le Rallye a toujours été un rêve pour moi, alors piloter l'A110S sur le Monte-Carlo est une brillante manière de débuter l'année."

Cette sortie d'Esteban Ocon au volant d'une Alpine s'inscrit dans la logique du nouveau plan stratégique détaillé la semaine dernière par Renault et amorcé à l'automne 2020. Alpine est devenu l'incarnation sportive du groupe, conformément à la volonté de son PDG, Luca de Meo. L'écurie d'usine Renault F1, présente en catégorie reine depuis son retour en 2016, a changé complètement d'identité avant la saison à venir, devenant Alpine F1 Team. La semaine dernière, une livrée provisoire a d'ailleurs été dévoilée.

"La participation d’Esteban au Rallye Monte-Carlo 2021 marque la première activation réunissant Alpine Cars et Alpine F1 Team", souligne Patrick Marinoff, directeur général d'Alpine Cars. "Alpine possède une histoire extrêmement riche en rallye, en particulier sur cette épreuve du Monte-Carlo. Il s’agit donc de l'endroit idéal pour que notre pilote de F1 puisse s’imprégner des plus belles pages de l’histoire de la marque tout en appréciant l'agilité et l’expérience exceptionnelle de conduite de l'Alpine A110 sur les routes emblématiques pour lesquelles elle a été conçue. Alpine est bien représentée sur cet événement et nous avons hâte de voir, au-delà des passages d’Esteban dans les spéciales, comment le week-end se déroule pour nos voitures."

Le nom d'Alpine reste intrinsèquement lié à l'Histoire du Rallye Monte-Carlo, où Jean Vinatier et son copilote Jean-François Jacob avaient signé le premier podium de la marque en 1969. La première victoire était intervenue deux ans plus tard, Ove Andersson et David Stone faisant triompher l'A110 en 1971. Jean-Claude Andruet et Michèle Petit ont également remporté le Monte-Carlo avec Alpine en 1973, lorsque l'épreuve est devenue la toute première de l'Histoire du WRC.

Pour l'édition 2021 du rallye, Alpine est engagé dans la catégorie RGT avec des A110 confiées à Cédric Robert, Emmanuel Guigou, Philippe Baffoun, Pierre Ragues et Raphaël Astier.