Hyundai remplacera Breen en pensant "à plus long terme"

Pour Hyundai, la vie doit continuer sans Craig Breen. Ce week-end, le Rallye du Portugal demeure un rendez-vous difficile, quelques semaines à peine après le décès accidentel du pilote irlandais lors d'une séance d'essais. Néanmoins, l'équipe sud-coréenne engage à nouveau trois voitures, Dani Sordo venant épauler comme prévu les titulaires Thierry Neuville et Esapekka Lappi. L'Espagnol fera de même lors de la manche suivante en Sardaigne mais pour la suite, rien n'est décidé. Il ne sera toutefois pas présent en intégralité jusqu'à la fin de l'année, et Hyundai va prendre le temps de réfléchir à ses options, avec en tête le long terme.

“Ce que je peux confirmer, c'est que Dani ne fera pas tous les rallyes, et notre line-up sera annoncé en temps voulu, il est en cours d'élaboration", explique à Motorsport.com Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai. "On est en train d'étudier la question mais il est trop tôt pour faire une annonce précise. La seule chose que je peux dire, c'est que l'on ne pense pas seulement à cette année, on pense aussi à l'année prochaine et à la suivante."

"Je ne veux pas que cet exercice que l'on doit faire dans des circonstances très malheureuses soit celui de combler un vide. Je veux voir ça comme une décision stratégique à prendre pour l'équipe et pour l'entreprise. On a l'espoir et l'intention d'être là sur le long terme, c'est pourquoi on ne peut envisager la question du line-up de pilotes pour le reste de la saison que dans la perspective d'une incidence à plus long terme."

Le Français ne cache pas que la possibilité de lancer un jeune pilote est sans doute l'option la plus probable, mais il confirme également que la piste menant à Kris Meeke n'est pas écartée. "Dans un certain scénario, il pourrait être envisagé, mais on a beaucoup de scénarios différents", précise Cyril Abiteboul. "On réfléchit vraiment au long terme dans notre planification, ce qui vous donnera une indication de la direction que l'on prend."

"C'est une question sur laquelle on est en train de se forger une opinion", ajoute-t-il quant au profil d'un jeune pilote, "y compris chez les hauts dirigeants de Hyundai en Corée, à savoir si l'on pense à cette année seulement ou à des plans à plus long terme. J'ai été surpris par la difficulté pour un pilote de passer du Rally2 au Rally1. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans notre stratégie."

Le casque de Dani Sordo en hommage à Craig Breen.

Ce week-end au Portugal, les trois Hyundai retrouvent leurs couleurs traditionnelles mais le message #ForCraig demeure visible au sein de l'équipe. Dani Sordo, lui, utilisera un casque spécial pour rendre hommage à Craig Breen.

Propos recueillis par Tom Howard