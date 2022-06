Au Kenya, Fourmaux espère renouveler ses exploits de l'an dernier

Charger le lecteur audio

Adrien Fourmaux espère bien se relancer au Kenya, dans le cadre de la sixième manche du championnat WRC qui a lieu ce week-end. Le pilote français a accusé son quatrième abandon en cinq rallyes cette saison lors de la dernière épreuve disputée en Sardaigne, alors même qu'il semblait en bonne voie de réitérer son meilleur résultat dans la discipline avec une cinquième place.

Las, une sortie de route au soir de l'avant-dernière spéciale a eu raison de ses espérances, mais le Nordiste peut envisager de se racheter ces prochains jours en Afrique, là justement où il a signé sa meilleure arrivée en WRC jusqu'ici, l'an dernier.

"L'équipe a obtenu un bon résultat [au Kenya] l'an dernier", rappelle l'intéressé. "Cela a été notamment mon cas, et j'avais été très content de ce que j'avais fait. Le Kenya est un rallye vraiment différent des autres, tout n'y est pas question de rythme, et il est facile d'endommager la voiture car c'est une épreuve très rude."

Il est vrai que le Safari Rally pourrait bien être à double tranchant pour Fourmaux, encore en manque de confiance cette saison, l'épreuve ne pardonnant aucune erreur. L'idée sera dès lors non pas de rouler à tombeau ouvert – sur une épreuve où il avait obtenu son tout premier scratch l'an dernier – mais bien de se tenir à l'écart des moindres embuches sur des pistes réputées rocailleuses et nappées de fech-fech qui peut considérablement réduire la visibilité.

Fourmaux retourne sur les terres de son meilleur résultat en WRC, avec une cinquième place obtenue l'an dernier

Une ambiance exceptionnelle

Malgré cela, Fourmaux préfère voir le verre à moitié plein, se rappelant de l'ambiance à nul autre pareil qui règne aussi bien dans la capitale qu'autour des deux lacs, Naivasha et Elmenteita, où va s'établir le parcours de la deuxième édition du Rallye du Kenya depuis son retour au calendrier l'an dernier.

"Le Kenya est une très belle expérience, c'est une culture qui est vraiment très différente", souligne le pilote M-Sport. "L'an dernier il y avait eu beaucoup de spectateurs, je me souviens notamment qu'à Nairobi il y avait eu un million de personnes venues voir les voitures traverser la capitale. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ce rallye, notamment sur la faune qu'on peut apercevoir sur les spéciales et qui est très impressionnante quand vous pilotez, ce qui rend cette expérience très spéciale. Il faut d'ailleurs toujours garder un œil sur les abords des routes pour être sûr que rien ne va les traverser !"

Fourmaux pourra compter ce week-end sur la présence de son compatriote Sébastien Loeb, qui aura lui aussi à cœur de se rattraper après une dernière pige décevante au Rallye du Portugal, et marquée par un abandon. Preuve de la crainte que peut cependant susciter l'épreuve africaine, l'Alsacien s'est estimé lui-même handicapé par son absence sur celle-ci l'an dernier, lui qui avait pris part en 2002 à la dernière édition organisée avant un hiatus de près de deux décennies, et qui affichait à l'époque un parcours trois fois plus long que celui prévu cette année.