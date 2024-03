Fourmaux : S'adapter à la fin de l'hybride en WRC sera un "challenge"

La FIA a annoncé le mois dernier la fin de l'hybride pour la catégorie Rally1 du WRC trois ans après son introduction, en 2022. Ce changement entre dans le cadre de la feuille de route de l'organe directeur pour l'avenir du rallye de haut niveau, qui verra également une réduction de l'aérodynamique en Rally1 afin d'abaisser les coûts et l'écart de performance par rapport au Rally2.

Une Rally1 actuelle peut générer des pics de puissance d'environ 500 ch. La suppression de l'unité hybride de 130 kW devrait permettre de réduire le coût d'une voiture de 150 000 euros et de diminuer son poids de 87 kg. Invité du podcast Gravel Notes de Motorsport.com, Adrien Fourmaux a dit s'attendre à ce que les voitures soient radicalement différentes l'an prochain.

"Les voitures avec l'hybride sont vraiment agréables à conduire, la poussée que nous ressentons quand nous avons le moteur [thermique] et l'hybride est vraiment impressionnante, c'est 550 ch", a expliqué le pilote M-Sport. "Mais il faut aussi comprendre que la voiture a été conçue avec l'hybride, donc la répartition du poids va changer lorsque nous enlèverons l'hybride."

"Nous avons déplacé le radiateur à l'arrière de la voiture et il y a le gros bloc hybride et beaucoup de conduits, donc beaucoup de choses vont changer, il ne s'agit pas d'enlever la puissance et d'y aller. Les voitures changeront un peu au niveau du pilotage, donc, au final, ce sera un challenge."

"Nous allons devoir trouver un moyen de rétablir l'équilibre car nous allons enlever beaucoup de poids à l'arrière de la voiture. Je ne sais pas comment cela se passera, donc je pense que nous aurons besoin d'un peu plus d'explications sur le règlement et la manière dont il s'appliquera. Mais en fin de compte, c'est la même chose pour tout le monde, donc nous devrons nous battre avec ça."

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Les changements pour 2023 seront suivis par l'introduction d'un nouveau règlement Rally1 en 2026, basé sur le concept actuel. Les voitures devraient intégrer un châssis plus grand, produire 330 ch et être plafonnées à 400 000 euros. Ces règles ont été annoncées en même temps qu'une série de propositions incluant des changements dans le format des épreuves et la promotion du Championnat du monde.

Interrogé sur les projets de la FIA pour l'avenir, Fourmaux a estimé que l'amélioration de la promotion du WRC devrait être l'objectif principal. "Les nouvelles règles sont toujours intéressantes, mais en ce qui concerne le règlement technique, il est difficile de donner une réponse. Ce que je pense personnellement, c'est que nous devons nous concentrer davantage sur la promotion du championnat", a-t-il ajouté.

"Les voitures sont spectaculaires, et nous avons l'un des championnats les plus spectaculaires du sport automobile, donc pour moi il s'agit plutôt de la promotion et de la manière dont nous pouvons l'améliorer. Je me concentrerais plus sur cela que sur la modification de la règlement. Mais en fin de compte, je ne suis pas un constructeur, il m'est donc plus difficile de répondre à cette question."