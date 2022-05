Loeb dans l'expectative parmi l'historique armada M-Sport

Charger le lecteur audio

C'est avec une véritable armada que M-Sport va s'engager sur le Rallye du Portugal en fin de semaine. Pour la première fois depuis le début de la saison, l'équipe britannique fera ce qu'aucun autre constructeur n'a encore fait : présenter au départ cinq Puma Rally1 ! Ce tour de force a nécessité de gros efforts internes pour préparer les autos, dont trois seront confiées à des Français, puisque Sébastien Loeb fera son grand retour après sa victoire inaugurale sur le Monte-Carlo.

"Avec cinq voitures engagées, l'équipe a travaillé dans des circonstances exceptionnelles depuis la Croatie, et c'est un moment de fierté pour nous tous d'être le premier constructeur à aligner cinq voitures hybrides Rally1 sur la même épreuve", souligne Richard Millener, team principal de M-Sport. "D'après notre programme d'essais et de développement l'an dernier, et d'après les retours de nos essais préparatoires, je pense que la Puma Hybrid sera performante sur terre, car nos pilotes se sentent à l'aise et en confiance à son volant."

"Le retour de Seb et Isabelle [Galmiche] sera un point majeur pour l'enthousiasme de l'équipe, après notre victoire au Monte-Carlo en début d'année. C'est étrange de se dire qu'il n'y a eu que deux rallyes depuis, mais nous sommes vraiment enthousiastes de les voir revenir pour le premier rallye sur terre de la saison. C'est particulièrement significatif d'avoir une telle légende de la discipline avec nous pour le week-end où l'on célèbre 50 ans de WRC : le timing est parfait."

Si je pouvais ne pas être loin du podium, ce serait une bonne performance. Sébastien Loeb

De retour sur une épreuve où il croisera également Sébastien Ogier, lui aussi de la partie pour une deuxième pige en 2022, Sébastien Loeb admet faire face à beaucoup d'incertitude. Le manque de roulage sur terre rend tout pronostic difficile, tandis que l'Alsacien aura aussi le désavantage de partir parmi les premiers puisqu'il occupe encore la quatrième place du championnat !

"Les premières sensations sur terre dans la Puma lors des essais étaient assez bonnes", explique le nonuple Champion du monde. "J'étais satisfait du feeling alors que l'on a travaillé sur les réglages de suspension et de différentiel. Une seule journée d'essais, ce n'est pas beaucoup quand c'est la première fois que l'on pilote une voiture sur terre, mais au bout du compte j'étais heureux des sensations."

"Mon objectif sera de trouver le rythme aussi vite que possible, un rythme je l'espère bon pour me battre aux avant-postes. Si je pouvais ne pas être loin du podium, ce serait une bonne performance. Parmi les défis à relever, je serai quatrième sur la route, et le balayage est toujours difficile sur ce genre de rallye quand c'est sec. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, il faut faire une bonne première journée et pour le reste, on verra bien où l'on en est."

Les quatre autres Puma Rally1 seront confiées sur ce Rallye du Portugal à Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet.