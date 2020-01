M-Sport dévoile une nouvelle livrée pour 2020

Sans radicalement changer de couleurs, l'équipe M-Sport arborera cette année une nouvelle livrée en WRC. La structure britannique a dévoilé la robe de sa Ford Fiesta WRC, dont la création a été confiée au designer Phil Dixon. Ce dernier dit avoir puisé une partie de son inspiration dans la Ford Escort RS Cosworth que pilotait Francois Delecour dans les années 1990, assumant la présence renforcée du blanc.

"C'est génial de voir notre partenariat étroit avec Ford si bien représenté, tout comme le soutien renforcé de Castrol", se réjouit le directeur d'équipe Richard Millener. "Plusieurs partenaires actuels sont également fièrement affichés et la livrée a l'air encore plus belle."

Après une saison 2019 globalement difficile, M-Sport affiche des ambitions à la hausse pour 2020 et espère notamment renouer avec la victoire sur la deuxième partie de saison. Une évolution moteur a été annoncée pour le courant du championnat, tandis que les équipages ont été partiellement renouvelés avec l'arrivée d'Esapekka Lappi pour pallier le départ d'Elfyn Evans chez Toyota. Teemu Suninen participera à l'intégralité des rallyes tandis que Gus Greensmith sera présent sur neuf d'entre eux.

"Comme tout fan de rallye, j'ai hâte de voir une nouvelle livrée et je dois dire que l'équipe a fait un travail fantastique cette année", se félicite Malcolm Wilson, directeur général et fondateur de M-Sport. "Le rallye est au coeur de nos activités et nous avons bâti une équipe dont je suis immensément fier."

Le coup d'envoi de la saison 2020 du WRC sera donné dans deux semaines avec le Rallye Monte-Carlo en guise de manche d'ouverture.