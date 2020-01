Toyota présente sa WRC version 2020

Exit Ott Tänak, Champion 2019 du WRC, mais également ses équipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke et bonjour Sébastien Ogier, sextuple Champion du monde des Rallyes, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. Du côté de Toyota, la nouveauté est principalement du côté des baquets au moment de donner le coup d'envoi de la saison 2020 du Championnat du monde.

La firme nippone a en effet présenté son challenger pour l'année à venir lors du Tokyo Auto Salon, lançant ainsi sa saison au Japon pour la première fois. Il faut dire que le pays fait cette année son retour au calendrier WRC, après en avoir été absent depuis 2010.

Du côté de la Yaris WRC, la livrée demeure peu ou prou la même, faisant la part belle au blanc, au rouge et au noir. Les principaux changements pour la saison à venir comprennent une réduction du poids et un moteur évolué. Comme l'ensemble du plateau, elle fera ses débuts le 23 janvier, avec le Rallye Monte-Carlo.

"C'est super d'être au Japon pour lancer notre saison avec nos nouveaux pilotes", a déclaré pour l'occasion Tommi Mäkinen, team principal de Toyota. "Nous sommes vraiment impatients de voir le WRC revenir au Japon cette année, donc c'est une bonne chose de démarrer la saison ici, avec beaucoup de fans de voitures japonaises. De l'extérieur, notre voiture semble similaire à la précédente, et nous conservons en grande partie le package qui a été fort dans tant de conditions différentes l'année dernière. Mais nous travaillons toujours pour produire quelques petites améliorations pour le rendre encore meilleur, et nous allons aborder cette saison avec une voiture plus légère et puissante. Je suis convaincu que nos nouveaux et talentueux pilotes se sentiront rapidement à l'aise et que nous pourrons encore viser haut cette saison."

