M-Sport garde Fourmaux pour le Portugal : "On croit toujours en lui"

En délicatesse depuis le début de la saison, avec trois abandons en autant de rallyes, Adrien Fourmaux conserve néanmoins la confiance de l'équipe M-Sport. Le Français sera bien au départ du Rallye du Portugal le mois prochain puisqu'il figure sur la liste des engagés qui a été officiellement publiée. Ses dirigeants ont également insisté sur leur volonté de le maintenir au volant pour qu'il reprenne le dessus, alors que des doutes entouraient sa présence lors du prochain rendez-vous.

La semaine dernière, Adrien Fourmaux a perdu le contrôle de sa Puma Rally1 sur une zone détrempée dès le début de la troisième spéciale. L'accident, qui s'est terminé dans un jardin privé jouxtant la route, a fortement endommagé le châssis et le pilote tricolore n'a pas pu repartir. Cette incartade vient s'ajouter à la très grosse sortie de route survenue en janvier sur le Monte-Carlo, tandis qu'en Suède c'était un problème technique qui l'avait empêché de voir l'arrivée.

Après avoir évalué son champ d'action, M-Sport a estimé que la meilleure chose à faire était de permettre à son pilote de se reprendre plutôt que de le mettre sur la touche. Le soutien de la structure britannique demeure sans faille.

"Nous pensons que ce serait préjudiciable à la progression d'Adrien si nous le sortions de la voiture pour le placer dans une autre catégorie au Portugal. Il sera sur ce rallye dans la Puma", a confirmé à DirtFish le directeur de M-Sport, Richard Millener. "On croit toujours en lui, ça n'a jamais changé. En ce moment, c'est probablement un peu plus douloureux avec ces voitures accidentées alors que nous travaillons avec une nouvelle voiture et que c'est déjà tendu pour tout le monde. Il le sait, il connaît la situation. Il sait ce qu'il a à faire. Nous en avons parlé et désormais il doit se détendre et piloter la voiture. Sa rapidité et son potentiel ne font aucun doute. Il peut le faire."

"Ce que l'on voit chez Adrien fait partie intégrante du développement d'un jeune pilote. Par le passé, cette équipe a contribué à former plus de jeunes pilotes qu'aucune autre dans le championnat. Malcolm [Wilson] a vécu la même chose avec des pilotes comme Jari-Matti [Latvala], Ott [Tänak], Elfyn [Evans] et peut-être Mikko Hirvonen. Mais actuellement, avec les coûts que ça implique pour la voiture, ça fait un peu mal. Comme je l'ai dit, nous savons ce qu'Adrien peut faire."

Le Rallye du Portugal accueillera au total 12 concurrents dans la catégorie WRC, dans le cadre des festivités autour du cinquantenaire du championnat. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier seront de la partie, tandis que Dani Sordo fera sa première apparition de la saison chez Hyundai, où il prendra le relais d'Oliver Solberg.