Pajari devient une sérieuse option pour Toyota en 2025

Pour ses grands débuts en WRC avec Toyota le week-end dernier au Rallye de Finlande, Sami Pajari a convaincu. À 22 ans, le pilote finlandais devient une option sérieuse pour le constructeur japonais en vue de la saison prochaine, de l'aveu-même du directeur d'équipe Jari-Matti Latvala.

Sami Pajari et sa copilote Enni Mälkönen ont su saisir la chance offerte par Toyota pour leur épreuve à domicile, au terme d'un rallye solide conclu au quatrième rang final – bénéficiant notamment des malheurs de Kalle Rovanperä et Elfyn Evans – et ponctué d'un scratch dans l'ES9.

"Ils ont fait un excellent travail", observe Jari-Matti Latvala auprès de Motorsport.com. "Le départ de la première spéciale a été difficile, ce n'était pas aussi prometteur. Mais avec la manière dont il s'est ressaisi, il est ensuite devenu très fort et a signé un temps scratch. Il est mentalement très fort, ce qui est vraiment bon à voir. Je pense qu'il a réellement montré son potentiel pour devenir un pilote de Rally1 à temps complet."

"Pour le moment, il se concentre sur le WRC2, parce que nous voulons qu'il se batte pour le titre. Il a encore une chance et nous voulons qu'il se concentre dessus. Mais nous discutons naturellement de ce que nous voudrions faire avec lui l'année prochaine."

En 2025, Toyota devrait enregistrer le retour de Kalle Rovanperä sur un programme complet, le double Champion du monde en titre étant actuellement sur un engagement partiel afin de souffler un peu. Pour le reste, les possibilités semblent encore très ouvertes. Avec Sami Pajari parmi les candidats ? "Oui, bien sûr, nous devons étudier la question et y réfléchir", répond Jari-Matti Latvala.

Pour le principal intéressé, la satisfaction de cette première réussie ne masque pas la lucidité concernant sa marge de progression.

"Il y a tellement d'émotions que ce n'est pas simple de dire laquelle est la plus forte", a-t-il admis dimanche à l'arrivée. "Je suis évidemment très, très heureux de cette grosse performance, ce résultat est vraiment satisfaisant pour une première en Rally1, avec aussi une victoire de spéciale qui est un peu la cerise sur le gâteau. Mais il y a beaucoup de choses que je voudrais mieux faire. Il y a toujours de la marge pour progresser."

"J'espère revenir très vite [au volant d'une Rally1] après avoir roulé une semaine avec cette voiture, c'est tellement incroyable, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire le plus tôt possible. L'objectif principal pour cette saison est de faire une campagne complète en WRC2, et la lutte pour le titre est encore accessible pour nous."

Propos recueillis par Tom Howard

Le top 10 du Rallye de Finlande