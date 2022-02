Un problème d'hybride a contraint Evans à l'abandon après son erreur

Charger le lecteur audio

Solidement installé en deuxième positon à l'entame de la dernière étape du Rallye de Suède, le pilote Toyota Gazoo Racing était à l'attaque dans l'ES16 quand il a perdu l'arrière de sa GR Yaris dans une longue courbe à gauche, entraînant un violent impact contre un mur de neige. Elfyn Evans a pu continuer sa course quelques mètres avec des dommages à l'avant de sa voiture, avant de s'arrêter pour effectuer des réparations. À première vue, l'impact frontal semblait être la raison de son abandon, mais le Gallois a confirmé que l'absence de signal lumineux sur son système hybride l'a contraint à l'abandon selon le nouveau règlement FIA Rally1. Vendredi, un incident similaire a forcé Ott Tänak (Hyundai) à renoncer, lorsqu'un voyant rouge est apparu sur son système hybride.

Dans cette situation, selon le nouveau règlement de la FIA, l'équipage ne peut pas continuer pour des raisons de sécurité. La voiture ne doit plus être touchée avant d'avoir reçu le feu vert de Compact Dynamics et de la FIA.

"Tout se passait bien dans la spéciale, mais dans un long virage à gauche, nous avons perdu l'arrière de manière soudaine et malheureusement je n'ai pas pu redresser", a déclaré Evans. "Nous avons pu continuer mais ensuite nous avons dû nous arrêter pour faire quelques réparations dans la spéciale. Nous avons réussi à repartir mais malheureusement nous n'avions pas le voyant lumineux de l'hybride actif et nous n'avons pas pu l'activer, et nous avons dû nous arrêter pour cette raison."

"Ouais, il y en a évidemment eu quelques-unes", a-t-il ajouté, lorsque Motorsport.com lui a demandé si un nouveau problème avec l'hybride était une préoccupation pour le championnat. "Nous savions que cela aurait une influence. J'imagine ce que Ott [Tänak] a ressenti en abandonnant. Je suis sûr qu'à un moment ou un autre, cela arrivera, c'est un peu la loterie. Ce n'est pas idéal."

L'accident s'est produit quelques heures après qu'Evans se soit vu infliger une pénalité de 10" à la suite de son arrivée rocambolesque dans la dernière spéciale de samedi. Le vice-champion 2021 a en effet terminé la spéciale en passant par-dessus un mur de neige avant de finir sa course contre un lampadaire sur un parking.

Il a alors perdu quelques secondes par rapport au leader du rallye, mais les commissaires ont estimé qu'il avait pris un avantage et qu'il avait enfreint le règlement en n'utilisant pas la route définie pour rejoindre la ligne de contrôle après l'arrivée. Même si pour lui cette décision n'a pas joué un rôle dans son abandon dimanche matin, il ne comprend pas cette pénalité.

"Je ne pense pas que cela ait eu une influence énorme, j'étais toujours concentré pour faire de mon mieux et c'est tout ce que vous pouvez faire dans cette situation", a-t-il ajouté avant donner son avis sur la pénalité reçue. "Je n'ai pas l'impression que c'était tout à fait correct."

"Nous avions perdu presque deux secondes dans le dernier virage de toute façon, donc l'hypothèse d'avoir gagné du temps n'était pas correcte parce qu'après avoir touché le mur de neige, il a fallu beaucoup de temps pour franchir la ligne d'arrivée."

"En fait, nous étions sur la même route, mais il y avait ce mur de neige artificielle qui était là pour faire une tribune pour les spectateurs à la fin. Plutôt que de mettre quelqu'un en danger, nous avons continué jusqu'au point stop, bien que légèrement sur le côté de celui-ci, dans la même direction et sur le même morceau de route. Nous avons pensé que, pour des raisons de sécurité et pour ne pas rester coincés sur le banc de neige ou risquer de bloquer la spéciale, c'était la seule option [du point de vue de la sécurité]".