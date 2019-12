Tänak n'a "aucun doute" après son premier test Hyundai

Tänak a signé un contrat de deux ans avec Hyundai après avoir remporté le titre WRC avec Toyota cette année, et il a pu piloter pour la première fois sa nouvelle auto dans les Alpes ce jeudi. L'Estonien, qui rejoint Thierry Neuville, Sébastien Loeb et Dani Sordo chez Hyundai en 2020, a déclaré qu'il est déjà convaincu qu'il sera dans une position lui permettant de défendre son titre.

"Hyundai a évidemment remporté le titre constructeurs [cette année], donc je n'ai aucun doute quant au fait que je suis au bon endroit pour l'an prochain", a-t-il déclaré à la cérémonie de remise de prix de la FIA, à Paris. "Ce n'est jamais simple de changer d'équipe, ça prend du temps pour tout mettre en place, mais je crois que j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour me battre pour le titre. L'objectif l'an prochain est clairement de se battre", a-t-il expliqué, tout en ajoutant qu'il se sent déjà à l'aise dans la i20 Coupe WRC.

Expliquant le raisonnement qui l'a conduit à quitter Toyota, Ott Tänak a expliqué qu'il a senti "une bonne connexion" avec Andrea Adamo, directeur de l'équipe Hyundai, et qu'il sentait que le constructeur sud-coréen serait le meilleur endroit pour lui afin d'ajouter quelques couronnes à son palmarès dans le futur.

"Ce n'est jamais simple de quitter une équipe, surtout avec un voiture pareille. Les deux dernières années ont été super, la voiture s'est améliorée et a été performante, c'est certain. C'est toujours plus facile de rester où vous êtes mais je sens que j'ai toujours beaucoup de motivation pour continuer d'attaquer et je ne peux pas rester sur un titre, j'aimerais en avoir plus."

"Pendant l'année, j'ai été en contact avec Andrea Adamo. Il a l'air d'être le genre de gars qui aiment attaquer autant que moi. Donc je pense que nous avons une bonne connexion et l'équipe est pleine de motivation pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour se battre pour le titre. Ce sont juste mes sensations, c'est l'équipe dans laquelle être pour se battre pour le championnat."

Tänak a ajouté ne pas avoir de mauvais sentiments envers Toyota, même si les discussions n'ont pas abouti : "C'était une longue négociation et elle n'allait nulle part pendant longtemps", a-t-il expliqué. "Je crois qu'il n'y avait pas de mauvais sentiments et nous continuerons à nous battre l'an prochain, mais l'un contre l'autre."

Le constructeur japonais alignera de son côté en 2020 un tout nouveau line-up composé du sextuple Champion du monde Sébastien Ogier, ainsi que des jeunes loups Elfyn Evans et Kalle Rovanperä.