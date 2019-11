Tänak a connu "le feu et l'eau" avant d'être sacré Champion

Second du Rallye de Catalogne et vainqueur de la Power Stage, Tänak s'est mis hors de portée de Thierry Neuville avant la dernière épreuve de la saison, en Australie. Ce premier sacre intervient après une saison 2018 qui l'avait vu échouer dans sa quête en raison de plusieurs grosses déconvenues. Mais avant ces trois dernières saisons à l'avant, l'Estonien a vécu une carrière faite de hauts et de bas, notamment chez M-Sport où il avait été remercié par Malcolm Wilson après ses débuts, fin 2012.

Avant de s'établir comme un vainqueur de rallye, il a été impliqué dans un certain nombre d'incidents comme la chute dans un lac au Mexique et une sortie dans les flammes au Rallye du Portugal en 2016. "Nous avons été dans le feu et l'eau", a lancé Tänak, premier pilote Toyota Champion du monde depuis Didier Auriol en 1994.

Lire aussi : Tänak nouveau Champion du monde WRC !

"Nous avons connu beaucoup de difficultés, mais comme je le ressens aujourd'hui, toutes ces difficultés m'ont donné une certaine force et désormais, enfin, j'ai pu utiliser cela d'une bonne façon. La pression a été a un niveau différent cette semaine. Nous n'avons jamais pu nous battre avec Thierry, je savais que je ne pouvais pas prendre ce risque."

"Mais quand nous sommes arrivés sur la dernière spéciale, je savais que j'avais deux options. Je pouvais attendre, peut-être que Thierry n'allait pas inscrire suffisamment de points, et ça serait venu à moi. Mais rien n'est [jamais] venu à moi dans ma vie et j'ai toujours dû me battre pour tout. Je n'avais pas le choix. Je devais me battre."

Tänak a, selon les informations de Motorsport.com, choisi de quitter Toyota la saison prochaine pour rejoindre Hyundai.