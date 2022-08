Tänak : "Gagner ici, c'est vraiment une surprise pour nous"

Charger le lecteur audio

Coup double pour Ott Tänak ! Après son succès en Finlande il y a deux semaines, l'Estonien a récidivé ce week-end en Belgique en remportant le Rallye d'Ypres devant les Toyota d'Elfyn Evans et Esapekka Lappi. Il s'agit de la troisième victoire cette saison du pilote Hyundai, qui conforte ainsi sa deuxième position au championnat et revient sur le leader de ce dernier, Kalle Rovanperä, victime d'une sortie de route dès la deuxième spéciale vendredi matin.

Mais si sa victoire en Finlande avait été obtenue au terme d'une rude bataille avec le pilote finlandais, son succès en Flandre-Occidentale s'est quant à lui dessiné en fin de rallye grâce à un parfait équilibre entre attaque pour se défendre du retour d'Evans et gestion pour éviter toute incartade.

Il faut dire que le Rallye d'Ypres n'a pas été avare en abandons dans la catégorie WRC, Craig Breen, Thierry Neuville ou bien encore Adrien Fourmaux venant rejoindre Rovanperä au rang des victimes d'une épreuve très délicate et marquée par de nombreux changements d'adhérence, rendant très difficile la bonne lecture des routes pour les équipages.

Alors, si Tänak n'a au final signé que quatre scratchs sur les 20 possibles (à titre de comparaison, son coéquipier Neuville en a pour sa part décroché le double), force est de constater que la prudence affichée par le Champion du monde 2019 a payé. À l'arrivée, celui-ci était d'ailleurs quelque peu surpris du dénouement de cette neuvième manche de la saison. "Gagner ici, c'est vraiment une surprise pour nous", a-t-il ainsi déclaré au micro du site officiel du WRC. "C'est un peu comme pour la Finlande, ça [la victoire] vient un peu de nulle part. Mais nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu durant le rallye, quand bien même je ne me suis pas vraiment senti à l'aise."

Après un début de saison difficile, où Hyundai a mangé plus que sa portion de pain noir, avec en point d'orgue un Rallye d'Estonie où les i20 N n'ont jamais été en mesure de soutenir le rythme des Toyota, voilà la marque sud-coréenne relancée. Pour le plus grand bonheur de Tänak. "C'est une bonne chose de voir que de bons résultats finissent par arriver", reprend le vainqueur de l'épreuve. "Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer, nous pouvons être bien plus forts encore, et par conséquent nous allons continuer à travailler dur. Nous avons eu la vitesse nécessaire pour nous maintenir devant et conserver un bon rythme jusqu'à la fin. Je suis très heureux de ce que nous avons fait."

Grâce à sa victoire du jour, Tänak revient à 72 points de Rovanperä au championnat.

Une Hyundai capable de gagner sur tous les terrains

Du côté du patron de l'équipe, Julien Moncet, c'est la satisfaction de voir sa machine renouveler ses bons résultats, qui plus est sur des surfaces différentes, qui prévaut. "C'est une formidable victoire après une nouvelle prestation fantastique de la part d'Ott et Martin [Järveoja, son copilote], qui nous permet de finir de nouveau sur la plus haute marche du podium", s'est-il félicité. "Nous venons de remporter deux victoires consécutives, la première sur terre en Finlande et celle-ci sur asphalte à Ypres. Nous venons donc de démontrer que la voiture était en mesure de gagner partout et c'est très encourageant. Nous sommes dans une très bonne dynamique à présent, et le plus gros défi qui se présente à nous désormais est peut-être de parvenir à conserver cette trajectoire."

La prochaine manche, qui se déroulera dans trois semaines en Grèce, au Rallye de l'Acropole, marquera déjà le retour du championnat sur une épreuve terre. L'endroit idéal pour Hyundai afin de confirmer son retour au premier plan.