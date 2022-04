ES17 à 19 - Tänak prend la tête à l'approche de la Power Stage !

Charger le lecteur audio

Tout reste à faire sur ce Rallye de Croatie alors que se profile la Power Stage, dont le départ sera donné à 13h18. En tête depuis le début de l'épreuve, Kalle Rovanperä a perdu gros lors de la dernière spéciale de la matinée en rendant près de 30 secondes à son rival pour la victoire Ott Tänak.

La faute à l'état de la route sur l'ES19, complètement détrempée, et surtout aux choix pneumatiques des deux concurrents, qui se sont avérés déterminants dans l'évolution du classement. Tänak a en effet opté pour un mélange pneus tendres/pluie bien plus efficace que celui de son adversaire finlandais, en difficulté avec les gommes dures.

Un choix de gommes capital

À l'arrivée Rovanperä, qui venait de perdre la tête du rallye pour la première fois du week-end, a confirmé auprès du site officiel du WRC s'être retrouvé démuni dans ces circonstances : "Nous ne savions pas du tout qu'il allait pleuvoir, et nous n'avions aucun moyen de rivaliser avec lui [Tänak] avec ces pneus. Le pneu dur n'a pas du tout fonctionné, et nous ne pouvions pas y faire grand-chose."

Un peu plus d'une seconde seulement sépare désormais les deux hommes, avantage à Tänak, ce qui promet une Power Stage très animée. Derrière eux, la lutte pour la dernière marche du podium semble en revanche avoir trouvé son dénouement, Thierry Neuville reprenant 0"4 sur Craig Breen lors de la première spéciale de la journée, avant de signer son troisième scratch du rallye sur la spéciale suivante pour s'assurer de la troisième place. Et avec plus d'une minute de reprise sur l'Irlandais lors de l'ES19, cette position semble désormais promise au pilote Belge.

À noter que la grande versatilité des conditions climatiques a provoqué des frayeurs chez certains concurrents, à l'image d'Esapekka Lappi qui, après avoir signé le meilleur temps sur l'ES17, s'est fait piéger dès le début de la spéciale suivante, endommageant l'avant droite de sa Yaris.

