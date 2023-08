Jonathan Rea prêt à quitter Kawasaki ? "Je réfléchis beaucoup"

Son nom est indissociable de celui de Kawasaki depuis 2015, et pourtant Jonathan Rea avoue ouvertement être en pleine réflexion sur son avenir alors que le WorldSBK entre dans sa pause estivale.

La dernière manche en date, en République tchèque, lui a permis de fêter son premier succès de la saison, en mettant momentanément fin à l'hégémonie exercée par Álvaro Bautista (18 victoires sur les 24 courses disputées à ce stade du championnat) et son rival Toprak Razgatlioglu (cinq victoires). Momentanément seulement, car le Nord-irlandais ne croit pas lui-même que ce succès ou le fait qu'il ait marqué plus de points que quiconque à Most soit le signe d'un quelconque changement dans la tendance de cette saison 2023.

Le pilote Kawasaki, qui n'avait plus gagné depuis Phillip Island, l'année dernière, s'est imposé samedi dans des conditions humides et séchantes. Ayant opté pour les pneus intermédiaires, il a réussi à parcourir la distance complète de la Course 1 sans s'arrêter au stand, et l'a emporté sur Toprak Razgatlioglu et Danilo Petrucci, qui avaient opté pour la même stratégie.

Bien qu'heureux d'offrir enfin une victoire à son équipe, il se montrait réaliste, conscient que les éléments avaient joué en sa faveur. "On doit être prudents", indiquait le sextuple Champion du monde. "J'ai gagné aujourd'hui parce que les conditions étaient étranges. C'était une course où le choix des pneus était déterminant, et on a fait le bon choix. Il faut qu'on savoure ce moment, mais on doit aussi réaliser que ce n'est pas la réalité."

Jonathan Rea voulait "savourer ce week-end" en bouclant la troisième course de Most, satisfait de ce qu'il venait de réaliser : "Je pense qu'on a fait du très bon boulot en tant qu'équipe, tous ensemble." Mais à 36 ans, et alors qu'il évolue au niveau mondial depuis 15 ans et a pris plus de 400 départs, il ne se satisfait pas de la tournure prise par sa courbe de résultats.

"Je réfléchis beaucoup en ce moment", a déclaré Jonathan Rea à l'issue du week-end, cité par le site officiel du WorldSBK. "Pour être honnête, je ne suis pas satisfait à 100% par ma situation. J'ai pas mal de jours de réflexion devant moi, mais je ne ressens aucun empressement et je ne panique pas. À ce stade de ma carrière et de ma vie, il est important que je prenne une bonne décision. Une décision qui me convienne. Je vais prendre mon temps."

"On commencera à penser à 2024 dans quelques semaines", ajoutait le pilote britannique, que l'on dit possiblement intéressé par un guidon chez Yamaha après trois saisons qui l'ont vu descendre de son piédestal, battu au championnat 2021 par Toprak Razgatlioglu (qui s'apprête lui-même à quitter Yamaha), puis par Álvaro Bautista, nouvel homme fort du WorldSBK avec Ducati.

Avec Sebastian Fränzschky

