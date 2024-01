Loeb doute de la façon dont Al-Attiyah pourra l'aider face à Audi

Nasser Al-Attiyah a perdu plus de deux heures lors de l'étape marathon du Dakar 2024 et est désormais 16e du classement général, à 2h40 de la tête. Autant dire que la perspective de l'emporter à nouveau dans le plus grand rallye-raid du monde est très ténue. Aussi, dès son arrivée vendredi, le Qatari avait fait de l'aide à Sébastien Loeb, troisième du général à moins d'une demi-heure, sa priorité pour la suite.

Ce samedi, lors de la journée de repos, Al-Attiyah a réitéré ces propos, indiquant que "la partie [était] terminée" pour lui, même s'il espère gagner des positions dans la hiérarchie dans le cadre de son effort en W2RC. "Je vais essayer d'aider Seb à être sur le podium, mais je vais essayer de faire mon travail du mieux possible", a-t-il ajouté.

"J'ai parlé avec Seb, et nous sommes totalement en accord, depuis le début. En cas de problème, nous devions nous aider l'un l'autre. [...] S'il connaît un souci, je vais m'arrêter pour l'aider et, si je le peux, je l'aiderai. Mais si ce n'est pas le cas, je vais avancer. Nous sommes dans deux équipes différentes, mais c'est une seule et même marque."

Les hommes de Prodrive auront fort à faire car devant Loeb, au général, se trouvent le leader Carlos Sainz et le second Mattias Ekström, tous deux sur Audi. Aussi, si l'Alsacien accueille bien évidemment positivement l'aide annoncée d'Al-Attiyah, il n'est pas certain de la façon dont cela peut se matérialiser concrètement pour éviter de sacrifier totalement son résultat, surtout si son équipier le devance sur les pistes.

"Je ne sais pas, je pense qu'il voudra inscrire des points pour le Championnat du monde [des Rallyes-Raids], même si pour demain nous sommes dans une bonne position pour l'étape", a expliqué Loeb lors de la journée de repos, pour Motorsport.com. "Et s'il est là, il va être là pour m'aider, mais si lors des journées restantes il démarre devant moi, je ne sais pas comment il va faire. Donc, bien sûr, il va m'aider s'il le peut, mais il veut également gagner le championnat."

Évoquant la suite du Dakar, qui se conclura le 19 janvier, Loeb d'ajouter : "Comme toujours, je vais essayer de signer un bon résultat. Demain, c'est une étape longue et difficile, avec la navigation et les pneus, donc bien entendu nous allons essayer d'aller vite, d'être intelligents, d'éviter les crevaisons. J'espère que tout cela sera réuni."

Avec Gerald Dirnbeck et Mario Galan