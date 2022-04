Loeb revient sur circuit : ce sera en DTM !

Charger le lecteur audio

Sébastien Loeb va bel et bien faire son retour sur circuit ! Pressentie depuis son apparition lors d'essais organisés la semaine dernière à Spa-Francorchamps, sa participation au championnat DTM cette année est désormais officielle. Un engagement partiel, pour un pilote de 48 ans qui tient à conserver la polyvalence et le plaisir d'être un touche-à-tout comme il le fait depuis dix ans et la fin de sa présence à plein temps en WRC. Il s'agit pour lui d'un retour à la compétition sur circuit, après avoir participé à deux reprises aux 24 Heures du Mans (dont il a terminé deuxième en 2006) mais aussi à des campagnes en FIA GT puis en WTCC de 2013 à 2015.

Toujours soutenu par Red Bull, Sébastien Loeb intègre le programme AF Corse en DTM pour y jouer le rôle de troisième homme. Dans le championnat allemand de tourisme, qui s'est tourné depuis l'an dernier vers la réglementation GT3, l'équipe italienne engagera comme en 2021 deux Ferrari : l'une aux couleurs de Red Bull, l'autre aux couleurs d'AlphaTauri.

On savait depuis le mois derniers ces deux 488 GT3 Evo dévolues à Nick Cassidy et Felipe Fraga. Néanmoins, quelques clashs au niveau du calendrier empêcheront le Néo-Zélandais, également présent en Formule E et en WEC, d'être au départ de toutes les manches. C'est dans ces rares cas de figure qu'AF Corse fera appel à Sébastien Loeb. Ce sera le cas dès la fin du mois, lors des deux premières courses de la saison qui se disputeront à Portimão, le week-end du 29 avril au 1er mai.

"Tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé passer d'une discipline à l'autre", rappelle Sébastien Loeb. "Le DTM est un championnat reconnu et puisque l'opportunité d'y courir s'est présentée à moi, je l'ai évidemment saisie. C'est un défi passionnant parce que le pilotage est entièrement différent."

"Maintenant, place au travail. Je vais affronter des spécialistes et des compétiteurs, et ma dernière course en GT3 remonte déjà à un long moment. Mon objectif sera de trouver le rythme tout en essayant d'utiliser mon expérience pour apporter un bon retour technique à l'équipe concernant les réglages de la voiture. Je sais que ce sera difficile mais les voitures sont vraiment plaisantes à piloter, très rapides, très chouettes".

L'année 2022 du nonuple Champion du monde WRC demeure donc particulièrement chargée. Deuxième du Dakar puis vainqueur du Rallye Monte-Carlo avec M-Sport en janvier, victorieux de la Race of Champions en février, l'Alsacien va cumuler son engagement en rallye-raid à un programme Extreme E et donc à ces quelques piges en DTM. Sachant que d'autres apparitions en WRC avec la Ford Puma ne sont pas à exclure. Qu'on ne parle plus de retraite !

Lire aussi : Hirvonen : Le succès de Loeb ne me fera pas revenir en WRC