Red Bull ne croit pas à la fin de l'ère Mercedes

Après deux Grands Prix en 2022, une première hiérarchie se dégage de cette nouvelle réglementation. Ferrari et Red Bull sont, de loin, les deux écuries les plus performantes et ont remporté les deux premières manches. Avec de gros problèmes de marsouinage, Mercedes se trouve semé et n'a pu faire mieux qu'un podium à Bahreïn, bien loin du rythme des monoplaces de tête.

Si certains ont déjà enterré Mercedes pour cette saison, cela n'est pas le cas du conseiller principal de Red Bull, Helmut Marko. Selon l'Autrichien, interviewé par notre publication sœur Formel1.de, l'écurie de Toto Wolff reste une menace sérieuse. Marko ne pense pas que l'ère de domination de Mercedes en F1 soit terminée, et voit un lien entre la situation actuelle et le début de saison difficile de Red Bull en 2013, finalement terminée en apothéose, avec les titres chez les pilotes et les constructeurs.

"Vous devez distinguer ces deux cas", explique tout de même Marko. "L'ère post-2013 a été déterminée par la réglementation des nouveaux moteurs, et Mercedes avait établi une domination incroyable dans ce domaine. Ils étaient plus rapides de deux secondes, mais ne le montraient évidemment pas. Maintenant, avec les changements de châssis, les différences sont minimes du point de vue des moteurs. Mercedes ne peut plus appuyer sur un bouton et être en 'party mode'."

"Mais l'équipe est bien huilée et est également dotée de personnes très compétentes dans le domaine du châssis", analyse Marko. "Je suis totalement convaincu qu'ils seront de retour s'ils parviennent à maîtriser leur marsouinage. Et Lewis Hamilton est à neuf points de [Max] Verstappen, donc ce n'est rien non plus. Je ne pense pas que ce soit la fin [d'une ère], mais peut-être que c'est une lutte au même niveau..."

Au-delà des problèmes de marsouinage évidents rencontrés par l'écurie allemande, Mercedes semble également être en difficulté au niveau de son unité de puissance. À Djeddah, une seule monoplace propulsée par un V6 Mercedes est arrivée en Q3 (celle de George Russell), les sept autres étant éliminées précipitamment. Alors que Ferrari et Red Bull ont fait un bond en avant, Marko estime que cette forme est due au changement de carburant, plus écologique, utilisé désormais en F1.

"Je ne sais pas exactement pourquoi Mercedes a pris du retard", déclare-t-il. "Cela doit certainement avoir un rapport avec l'augmentation du carburant synthétique, qui est passé de 5 à 10 %. Ce n'était pas un jeu d'enfant pour nous, et tout n'est pas pareil. Mais bien sûr, nous n'avons pas cette connaissance détaillée de la Mercedes. Cependant, la logique veut que l'explication soit liée au carburant. Et bien sûr, quand il y a un tel turnover, d'abord avec Andy Cowell puis une bonne cinquantaine de personnes qui sont parties, l'impact est tout à fait normal." Des transferts qui n'ont pas échappé à Marko, puisque certains de ces ingénieurs travaillent désormais pour Red Bull.