L'accident de Kvyat causé par un "arrêt complet" du moteur

Sorti de la piste vendredi à la toute fin de la deuxième séance d'essais libres, Daniil Kvyat a en fait été victime d'une défaillance inattendue de son moteur, sur laquelle Honda va enquêter. Cet incident est survenu quelques minutes après un premier souci qui a touché l'autre Toro Rosso, celle de Pierre Gasly, contraint de mettre pied à terre également en raison d'un problème sur son unité de puissance.

Honda a confirmé que le moteur de Kvyat avait rencontré un "arrêt complet", provoquant l'accident du pilote russe. Si des investigations devront permettre de comprendre ce qui s'est produit, cela n'affectera toutefois pas la suite du week-end brésilien pour les deux pilotes de l'équipe italienne, qui utilisaient des anciennes pièces pour les essais libres hier.

"Quelque chose a cassé dans la voiture, je ne sais pas exactement quoi", raconte Kvyat. "La voiture était hors de contrôle et s'est arrêtée, c'est tout. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Quelque chose s'est bloqué à l'arrière et j'ai perdu le contrôle à cause de ça. Tout s'est éteint immédiatement."

Vendredi soir, les mécaniciens Toro Rosso se retrouvaient avec un travail important sur les bras, puisque la STR14 de Kvyat a été passablement endommagée par le crash mais également par l'intervention des commissaires qui ont dû utiliser des extincteurs pour circonscrire un début d'incendie.

"Malheureusement, nous avons eu un problème sur l'unité de puissance de Pierre, ce qui a mis fin à son long relais", déplore Jonathan Eddolls, ingénieur en chef de Toro Rosso. "Ensuite, en fin de séance, il y a eu un souci avec la voiture de Dany, qui s'est complètement éteinte, et c'est ce qui semble avoir provoqué son tête-à-queue. Nous avons perdu toutes les données et la connexion, donc nous devons rechercher la cause de tout ça. Nous avons du travail avant samedi."

Avant ces deux incidents, Gasly a signé le 12e chrono des EL2 et Kvyat le 14e.