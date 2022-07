Albon : Je ne mérite aucun de mes points de pénalité

Charger le lecteur audio

Avec six points de pénalité accumulés en l'espace de onze Grands Prix, Alexander Albon est l'un des plus mauvais élèves de la grille. Le pilote Williams, revenu en catégorie reine cette année, a été épinglé par la direction de course en Arabie saoudite (accrochage avec Lance Stroll), en Espagne (non-respect des limites de piste répété), à Monaco (gain d'un avantage en coupant la piste) et dernièrement en Autriche, où il a été reconnu coupable d'avoir poussé Lando Norris hors de la piste lors de la course sprint.

Albon dispose encore de six points sur son permis F1, mais une fois arrivé à zéro, le Thaïlandais sera suspendu pour un Grand Prix. Et puisque le règlement prend en compte une période de douze mois consécutifs dans le cumul des points de pénalité, le pilote ne commencera à récupérer ses points perdus qu'au début de la saison 2023.

Une situation délicate pour l'intéressé, qui a de moins en moins le droit à l'erreur. Interrogé sur ces sanctions et relayé par RaceFans, Albon a affirmé qu'elles étaient toutes injustes : "J'ai un nombre énorme [de points de pénalité] cette année et je dirais que je n'en mérite aucun, mais c'est comme ça."

Fort heureusement pour Albon, la FIA se base sur douze mois consécutifs et non sur les douze derniers mois d'activité d'un pilote. Car dans ce scénario, Albon aurait déjà été suspendu, puisqu'il a récolté sept points de pénalité entre août et décembre 2020, sa dernière apparition en F1 avant son come-back de 2022.

Albon a récolté ses premiers points de pénalité de l'année en percutant Stroll à Djeddah.

Le pilote Williams a également reproché à la FIA une certaine incohérence dans la manière d'arbitrer les Grands Prix. Selon lui, les retours des pilotes lors des briefings, qui ont lieu le vendredi, poussent les régisseurs à changer leur approche, même si cela entre en contradiction avec de précédentes décisions.

"Je suis sûr que nous discuterons encore au briefing des pilotes lors de la prochaine course et que les règles du jeu changeront encore", a déploré Albon. "C'est délicat parce que je sens que, évidemment, la FIA est en train de définir ce qu'elle veut faire avec le pilotage et tant que ce n'est pas fini, il y aura un peu d'incohérence."

D'autres pilotes sont aussi coiffés du bonnet d'âne, c'est notamment le cas de Lance Stroll, Max Verstappen et Pierre Gasly, tous à cinq points de la suspension, tandis que Fernando Alonso et Yuki Tsunoda ont accumulé six points de pénalité. À noter que la situation est un peu plus critique pour le Japonais, car il a également accumulé quatre réprimandes cette année, une de plus provoquerait un recul de dix places sur la grille de départ.

Comme Albon, Tsunoda a exprimé sa désapprobation concernant les décisions de la FIA, qu'il juge incohérentes. "Je ne fais pas confiance à la FIA. À chaque fois, c'est super incohérent", a-t-il commenté en juin, au GP d'Azerbaïdjan. "J'ai déjà reçu quatre réprimandes, et la dernière fois à Monaco, je ne sais toujours pas pourquoi. Ce n'est pas bien de parler de ce que les autres pilotes ont fait, mais d'autres pilotes ont fait des choses encore pires et [la FIA] n'a pas fait d'enquête, alors que lors d'autres courses, elle est soudainement devenue stricte."

Le tableau des points de pénalité est à retrouver ici.