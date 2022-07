Alonso : "La F1 reste très prévisible" et "ennuyeuse"

Charger le lecteur audio

Jusqu'à présent, les onze Grands Prix disputés en cette saison 2022 de Formule 1 ont connu des scénarios divers et variés avec toutefois des résultats plutôt similaires : toutes les victoires et les deuxièmes places ont été prises par les pilotes Red Bull et Ferrari.

Tel est le constat de Fernando Alonso, qui ressent en conséquence une certaine frustration au volant de son Alpine. Le double Champion du monde de F1, qui n'a pas fini un Grand Prix dans les deux premiers depuis la Hongrie en 2014, déplore une compétition qui demeure trop hiérarchisée à son goût, malgré les avancées notables que représentent la nouvelle réglementation technique ainsi que le plafond budgétaire et le handicap aéro.

"Malheureusement, la Formule 1 reste très prévisible", déclare Alonso au média néerlandais NOS. "Elle est dominée par Red Bull et Ferrari. Seuls Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz et Sergio Pérez peuvent gagner. Je ne connais aucun autre sport où ça se passe ainsi."

"Les Grands Prix sont plus fun, et avec ces voitures, on peut mieux se battre. Mais cela reste trop ennuyeux à mon avis, même si la F1 est ainsi : il y aura toujours des écuries qui sont plus rapides que les autres."

"La fin de la course à Silverstone était sensationnelle, mais c'était principalement parce que la voiture de sécurité a rassemblé le peloton. Je suis soudain devenu témoin, je voyais les leaders, mais le revers de la médaille est qu'à la mi-course j'étais sixième dans un no man's land. Ce n'est pas très enthousiasmant."

Alonso a décroché la cinquième place en Angleterre, mais c'est la seule arrivée dans le top 6 qu'il ait enregistrée depuis le début d'une saison où il manque parfois de réussite. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si la domination de Red Bull et de Ferrari gâche son plaisir dans l'élite, l'Espagnol de bientôt 41 ans répond : "Un peu. Forcément, les duels féroces pour le podium me manquent."

"Bien sûr, la sensation est géniale quand je peux exceller pendant un moment, comme au Canada, où je m'élançais de la première ligne aux côtés de Max. Cette saison est agréable : je peux montrer des choses que les gens n'attendent plus de moi. Cela a toujours été ma force, et cela me rend fier. C'est ce qui me motive : être un meilleur pilote qu'en 2021. Dans ce sport, on court aussi contre soi-même."

Lire aussi : Pour Alonso, Alpine doit se tourner bientôt vers 2023